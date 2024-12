«Krankheit X» - Aufruf zu Panikvermeidung und Abstandsregeln

Kinshasa/Panzi (dpa) - Angesichts steigender Fallzahlen und vieler offener Fragen zur «Krankheit X» im Südwesten der Demokratischen Republik Kongo hat die Gesundheitsorganisation Action Plus die Bevölkerung aufgerufen, nicht in Panik zu verfallen. Gesundheitsbehörden in der betroffenen Provinz Kwango arbeiteten zusammen mit entsandten Experten hart daran, «die wahre Natur dieser Krankheit herauszufinden», sagte Jude Tshangata, der Koordinator der zivilgesellschaftlichen Organisation, im Rundfunksender Radio Okapi. Er rief dazu auf, sich strikt an die Hygieneregeln der Behörden und insbesondere Abstand zu anderen Menschen zu halten und sich regelmäßig die Hände mit Seife zu waschen.