Hatfield (dpa) - Weltweit nutzen nach Expertenschätzung mehr als zehn Prozent der Menschen das Internet oder andere digitale Technologien auf problematische Weise oder sind gar abhängig davon. Regierungen sollten dies als globales Problem der öffentlichen Gesundheit anerkennen, fordert eine Expertenkommission im Journal «The Lancet Psychiatry». Nötig sei unter anderem eine Regulierung jener Faktoren, die Menschen dazu bringen, möglichst lange online zu bleiben. Dazu zählen etwa das Ermöglichen von endlosem Scrollen und die automatische Wiedergabe von nachfolgenden Videos oder anderen Inhalten (Autoplay).

Die Auswirkungen reichen von leichten Beeinträchtigungen bis hin zu schweren Störungen, schreibt die internationale Kommission für globales Handeln gegen die problematische Internetnutzung um Naomi Fineberg von der Universität Hertfordshire im britischen Hatfield. Dazu gehören beispielsweise Glücksspiel- oder Computerspielsucht sowie zwanghaftes Sexualverhalten, einschließlich problematischer Pornographienutzung. Dies habe es zwar schon lange vor dem Internet gegeben, betont das Team. «Digitale Plattformen haben jedoch das Schadenspotenzial erhöht, indem sie den Zugang erleichtern und die Auswirkungen verstärken.»

Andere Formen problematischer Nutzung seien zwar nicht in den offiziellen Klassifikationssystemen für Krankheiten aufgeführt, gingen aber ebenfalls mit erheblichen Schäden einher. Dazu zählen die problematische Nutzung sozialer Medien, problematisches Online-Shoppen sowie Cyberchondrie - die übermäßige Beschäftigung mit (vermeintlichen) Krankheiten und Krankheitssymptomen mithilfe von Online-Informationen. Auch zwanghafte Formen von Suchen nach Informationen, Surfen im Internet und Video-Streaming können dazugehören.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Foto: Annette Riedl/dpa Heranwachsende sind besonders gefährdet. (Illustration)

Wenn Plattformen die Selbstkontrolle aushebeln

Plattformen für soziale Medien, Online-Shopping und Videostreaming setzen häufig auf endloses Scrollen, personalisierte Algorithmen und aufdringliche Benachrichtigungen. Diese sollen gezielt die menschliche Fähigkeit zur Selbstregulierung umgehen und die Nutzungsdauer maximieren.

«Die aktivste Altersgruppe bei der Nutzung sozialer Medien sind die 16- bis 24-Jährigen. Sie nutzen soziale Plattformen durchschnittlich an 4,6 Tagen pro Woche und 3,5 Stunden täglich», schreibt die Kommission mit Verweis auf frühere Studien. Sie betont, dass die Nutzung digitaler Technologien nicht grundsätzlich schädlich sei. Regulierungen sollten sich gezielt gegen schädliche Designmerkmale richten und besonders schutzbedürftige Bevölkerungsgruppen schützen.

Besonders gefährdet scheinen laut Kommission junge Menschen, psychisch Kranke und Bewohner von Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zu sein. Männer seien häufiger von Problemen mit Glücksspiel und Computerspielen betroffen, bei Frauen seien es häufiger soziale Medien, Online-Shopping und Cyberchondrie.

Auch wenn viele Verhaltensweisen nicht die Schwelle für eine klinische Diagnose erreichten, seien sie dennoch ein erhebliches Problem für die öffentliche Gesundheit. So trete problematische Nutzung häufig gemeinsam mit Depressionen, Angststörungen, Essstörungen und Schlafstörungen auf. Auch körperliche Beschwerden, schulische Probleme und ein Zusammenhang mit Übergewicht werden beschrieben, wobei die Ursache-Wirkungsbeziehung meist unklar ist.

Foto: Marius Becker/dpa Online-Spiele können süchtig machen. (Illustration)

Milliardenkosten für Gesellschaft und Gesundheit

Um die möglichen Auswirkungen zu veranschaulichen, schätzt die Kommission, dass problematische Nutzung allein Großbritannien jährlich zehn bis zwölf Milliarden Pfund (12 bis 14 Milliarden Euro) kosten könnte - für den Fall, dass dort nur fünf Prozent der Bevölkerung betroffen wären. Das entspräche etwa 0,4 Prozent des britischen Bruttoinlandsprodukts. In die Berechnung flossen unter anderem Kosten für das Gesundheitssystem, Produktivitätsverluste, Unfälle sowie Einbußen bei der Lebensqualität ein. Die Autoren räumen ein, dass die genauen Zahlen auch hier mit Unsicherheiten behaftet sind.

Angebote zur Versorgung für Menschen, die Hilfe suchen, seien global gesehen rar. Zudem fehle es Fachkräften häufig an den erforderlichen Kenntnissen und Fähigkeiten. «Staatliche Stellen müssen deshalb jetzt erheblich in systematische Ansätze zur Entwicklung von Behandlungsmethoden, in die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonal sowie in den Ausbau entsprechender Versorgungsangebote investieren.» Wichtig seien auch Investitionen in die Forschung.

Foto: Robert Michael/dpa Viele Menschen scrollen sogar auf der Toilette. (Illustration)

Regulierung soll schon beim Design ansetzen

Regulierungsmaßnahmen hätten sich bereits in vergleichbaren Bereichen bewährt, etwa bei Alkohol und Glücksspiel. Zudem gebe es bewährte Konzepte des Verbraucherschutzes und der Produktsicherheit, die Vorbild sein könnten. Anbieter digitaler Produkte sollten schon bei der Entwicklung Risiken für problematische Nutzung vermeiden. Weitere empfohlene Maßnahmen sind etwa Altersbeschränkungen und eine Offenlegung von Risiken.