Lauterbach: Mpox derzeit kein flächendeckendes Problem

Berlin (dpa) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sieht nach dem aktuellen Auftreten des Mpox-Virus in Nordrhein-Westfalen vorerst kein höheres Risiko für Deutschland. «Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keinen Grund zur Annahme, dass das ein flächendeckendes, größeres Problem werden könnte», sagte der SPD-Politiker in Berlin. «Die Maßnahmen, die lokal ergriffen worden sind, waren schnell, zielführend und richtig.» Er glaube, dass der Ausbruch gut in den Griff zu bekommen sei. Generell könne es solche Fälle weiterhin geben.