Leica bringt eigenes Smartphone weltweit auf den Markt

Barcelona/Wetzlar (dpa) - Der deutsche Kameraspezialist Leica verstärkt sein Geschäft auf dem weltweiten Smartphone-Markt. Vor der führenden Mobilfunkmesse MWC in Barcelona stellte das Unternehmen aus Wetzlar die Neuauflage seines Leitzphone vor, die erstmals weltweit vermarktet wird. Das Kamera-Smartphone von Leica wird in Zusammenarbeit mit dem chinesischen Elektronikkonzern Xiaomi produziert.

Die Smartphone-Kamera sei die natürliche Erweiterung der Leica-Welt, sagte Firmenchef Matthias Harsch bei einem Event von Xiaomi. Als er bei Leica begonnen habe, sei befürchtet worden, dass Smartphones das Kamerageschäft zerstörten. Das habe sich nicht bewahrheitet, sagte der Manager, der 2017 den Chefsessel bei der deutschen Firma übernahm. Stattdessen habe Leica sein Geschäft dadurch erweitern können.

Fotografie gehöre dorthin, wo bedeutungsvolle Momente geschähen, und dazu eigneten sich nun mal auch Smartphones, sagte Harsch. Nach seiner Präsentation kam Leica-Aufsichtsratschef Andreas Kaufmann zu Harsch auf die Bühne, beide bekamen bei der Werbeveranstaltung von Xiaomi viel Applaus.

Leica war bislang nur in Japan mit einem Leitzphone präsent, das erstmals 2021 eingeführt wurde. Damals kooperierte der deutsche Kameraspezialist mit dem japanischen Elektronikriesen Sharp. Wegen des vergleichbar kleinen Zielmarktes stuften Experten die Kooperation mit Sharp eher als Markenexperiment ein, denn als ernsthaften Versuch, signifikante Erlöse im Smartphone-Segment zu erzielen. Das soll sich nun ändern. Mit einem Preis von knapp 2.000 Euro tritt Leica gegen Premiumersteller wie Apple und Samsung an. Damit ist es deutlich teurer als das neue Xiaomi 17 Ultra, das mindestens 1500 Euro kostet und ebenfalls vorgestellt wurde.

Foto: Wolf von Dewitz/dpa Nach der Präsentation bekamen Leica-Chef Matthias Harsch (rechts) und der Aufsichtsratsvorsitzende Andreas Kaufmann viel Applaus.

Technik aus Profikameras

Im Wettbewerb mit dem iPhone oder den Spitzenmodellen von Samsung und anderen Herstellern versucht Leica mit Technik zu überzeugen, die normalerweise in großen Profikameras steckt. Dazu gehört ein großer Lichtsensor, der viel größer ist als bei normalen Smartphones. Damit kann man mehr Licht einfangen, was besonders bei schlechtem Wetter oder am Abend für bessere Bilder sorgt.

Rund um die Kamera auf der Rückseite des Leitzphone gibt es einen Ring aus Metall. Diesen kann man drehen, um Einstellungen wie den Zoom oder die Helligkeit zu verändern – ähnlich wie bei einer konventionellen Fotokamera. Exklusiv beim Leitzphone sind in der Kamerasoftware Filter eingebaut, die den Stil berühmter Leica-Kameras (M3 und M9) nachahmen und beispielsweise besonders typische Schwarz-Weiß-Aufnahmen produzieren.

Foto: Andreas Arnold/dpa Leica verstärkt sein Geschäft auf dem weltweiten Smartphone-Markt.

Plattform aus China

In der Kooperation mit Xiaomi bringt Leica seine Kompetenz in Bereichen Optik, Farbkalibrierung und Bildästhetik ein. «Xiaomi ergänzt diese Expertise durch eine leistungsfähige mobile Plattform, die hohe Rechenleistungen und effiziente Workflows sicherstellt», sagt Leica-Chef Harsch. Eine Leica-Optik befindet sich auch in mehreren Flaggschiff-Modellen von Xiaomi.