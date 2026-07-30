Gefährliche Epidemie

Mehr als 1.500 Tote bei Ebola-Ausbruch im Kongo

Das Ebola-Virus verbreitet sich in der Demokratischen Republik Kongo rascher als bei früheren Ausbrüchen. Über 1.500 Menschen sind bereits an Ebola gestorben.

Experten vermuten, dass sich das Virus monatelang vor dem Nachweis des Ausbruchs Mitte Mai ausbreitete. Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP/dpa
Experten vermuten, dass sich das Virus monatelang vor dem Nachweis des Ausbruchs Mitte Mai ausbreitete.

Kinshasa (dpa) - Die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo breitet sich rasch weiter aus. 1.521 Menschen sind seit Ende April nachweislich an dem Virus gestorben, wie die kongolesische Regierung mitteilte. Die Zahl der im Labor bestätigten Infektionen stieg auf 3.442 an.

Den Behördenangaben zufolge liegt die Todesrate derzeit bei 44 Prozent - das bedeutet, fast die Hälfte aller nachgewiesenen Ansteckungen endete tödlich. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer an Infektionen aus, die bislang nicht erkannt oder nicht gemeldet wurden. Experten vermuten, dass sich das Virus monatelang vor dem Nachweis des Ausbruchs Mitte Mai ausbreitete.

Experten: Am schnellsten wachsender Ausbruch aller Zeiten

Die Infektionszahlen steigen so schnell wie noch nie zuvor bei einem Ebola-Ausbruch an. «Dies ist der am schnellsten wachsende Ebola-Ausbruch aller Zeiten», sagte der stellvertretende Leiter des Welternährungsprogramms WFP, Carl Skau am Mittwoch. «In Westafrika dauerte es acht Monate, bis 1.000 Menschen starben.» In den Jahren 2014 und 2015 waren bei einer Ebola-Epidemie in Westafrika mehr als 11.000 Menschen gestorben. Beim zweitschwersten erfassten Ausbruch von 2018 bis 2020 im Ostkongo starben rund 2.300 Menschen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und insbesondere Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
UN: «Am schnellsten wachsender Ebola-Ausbruch aller Zeiten»
Epidemie im Kongo

UN: «Am schnellsten wachsender Ebola-Ausbruch aller Zeiten»

Die Zahl der Ebola-Fälle in der Demokratischen Republik Kongo steigt laut UN-Experten rasant an. Sie fordern deutlich mehr Hilfe vor Ort.

29.07.2026

Bereits mehr als 500 Ebola-Tote im Kongo
An Ebola Gestorbene

Bereits mehr als 500 Ebola-Tote im Kongo

Seit bald zwei Monaten dauert der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo an. Nun sind bereits mehr als 500 Menschen an dem Virus gestorben.

06.07.2026

Ebola-Ausbruch im Kongo – WHO kämpft gegen Misstrauen
Ausbruch weitet sich aus

Ebola-Ausbruch im Kongo – WHO kämpft gegen Misstrauen

Im Ostkongo wächst die Zahl der Ebola-Verdachtsfälle. WHO-Chef Tedros spricht von einer «zutiefst besorgniserregenden» Lage. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten - etwa aus Berlin.

22.05.2026

Ebola im Kongo: Wie gefährlich ist der Ausbruch?
Lebensbedrohliches Virus

Ebola im Kongo: Wie gefährlich ist der Ausbruch?

Die WHO ruft den internationalen Gesundheitsnotstand aus. Die Ausbreitungsgefahr in der Region ist hoch. Müssen sich auch Menschen hierzulande Sorgen machen?

18.05.2026

Gesundheitsbehörde: Ebola-Ausbruch im Kongo
Lebensbedrohliches Virus

Gesundheitsbehörde: Ebola-Ausbruch im Kongo

Ebola-Fieber fordert erneut Leben in Zentralafrika, diesmal an der Grenze zu Uganda und dem Südsudan. Behörden und auch die Weltgesundheitsorganisation haben Sorge vor rascher Ausbreitung.

15.05.2026