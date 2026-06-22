Ebola im Kongo

Zahl der Ebola-Fälle im Kongo steigt auf mehr als 1000

Gesundheitsexperten sind besorgt über die rasante Ausbreitung von Ebola im Kongo. Nun gibt es bereits mehr als 1.000 bestätigte Fälle. Viele Kontakte bleiben unbekannt.

Im Kongo gibt es bereits mehr als 1.000 Ebola-Fälle. (Archivbild) Foto: Moses Sawasawa/AP/dpa
Im Kongo gibt es bereits mehr als 1.000 Ebola-Fälle. (Archivbild)

Kinshasa/Bunia (dpa) - Gut einen Monat nach Beginn des Ebola-Ausbruchs in der Demokratischen Republik Kongo ist die Zahl der bestätigten Fälle auf mehr als 1000 gestiegen. Nach Angaben des Informationsministeriums in Kinshasa sind von den 1003 bestätigten Ebola-Erkrankten in drei Provinzen des Landes insgesamt 254 gestorben. Wie das Ministerium weiter mitteilte, gelten 100 Menschen als genesen. Derzeit werden 365 Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern und Isolierstationen behandelt, hieß es. Die Todesfallquote betrage derzeit rund 25 Prozent. 

Seit der Bekanntgabe des Ausbruchs im Mai waren zudem im Nachbarland Uganda 19 Menschen an Ebola erkrankt und zwei von ihnen an der hochgefährlichen Krankheit gestorben. Die Fälle standen im Zusammenhang mit dem Ausbruch im Kongo.

Für das medizinische Personal ist angesichts der geringen Zahl nachverfolgter Kontakte die Bekämpfung des Ausbruchs ein Wettlauf mit der Zeit. (Archivbild) Foto: Moses Sawasawa/AP/dpa
Für das medizinische Personal ist angesichts der geringen Zahl nachverfolgter Kontakte die Bekämpfung des Ausbruchs ein Wettlauf mit der Zeit. (Archivbild)

Derzeit werden den Angaben zufolge 58 Prozent der Kontakte von bestätigten Fällen nachverfolgt. Um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen, ist es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nötig, 90 Prozent aller Menschen, die mit einer infizierten Person in Kontakt waren, zu ermitteln und zu beobachten. Die afrikanische Gesundheitsbehörde Africa CDC hatte sich bereits mehrfach besorgt über die hohe Zahl der nicht bekannten und nachverfolgten Kontakte geäußert.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Ebola-Fieber ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Das Virus wird durch Körperkontakt und Kontakt mit Körperflüssigkeiten übertragen. Der aktuelle Ausbruch ist besonders schwer einzudämmen, auch weil es für den Ebola-Erreger vom Typ Bundibugyo bislang weder einen Impfstoff noch eine spezielle Therapie gibt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Zahl der Ebola-Toten im Kongo steigt weiter an
Gefährliches Virus

Zahl der Ebola-Toten im Kongo steigt weiter an

Das gefährliche Ebola-Fieber breitet sich weiter im Osten der Demokratischen Republik Kongo aus. Fast täglich gibt es neue Infektionen und Todesfälle.

10.06.2026

Bereits mehr als 100 bestätigte Ebola-Tote im Kongo
Ebola-Ausbruch in Afrika

Bereits mehr als 100 bestätigte Ebola-Tote im Kongo

Bereits mehr als 100 bestätigte Todesfälle im Kongo - und zahlreiche Herausforderungen für die Helfer. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Mehrere Menschen sind auf dem Weg der Besserung.

09.06.2026

Zahl der Ebola-Verdachtsfälle im Kongo steigt auf über 900
Ebola in Zentralafrika

Zahl der Ebola-Verdachtsfälle im Kongo steigt auf über 900

Die Zahlen der Ebola-Verdachtsfälle in der Demokratischen Republik Kongo steigen weiter an. Auch aus dem Nachbarland Uganda werden neue Fälle gemeldet.

25.05.2026

Ebola im Kongo: 13 Fälle seltener Variante bestätigt
Neuer Ebola-Ausbruch

Ebola im Kongo: 13 Fälle seltener Variante bestätigt

Bei einem Ebola-Ausbruch in Zentralafrika weisen Labortests eine seltene Variante der tödlichen Fieberkrankheit auf. Für diese gibt es laut WHO keinen zugelassenen Impfstoff.

16.05.2026

Gesundheitsbehörde: Ebola-Ausbruch im Kongo
Lebensbedrohliches Virus

Gesundheitsbehörde: Ebola-Ausbruch im Kongo

Ebola-Fieber fordert erneut Leben in Zentralafrika, diesmal an der Grenze zu Uganda und dem Südsudan. Behörden und auch die Weltgesundheitsorganisation haben Sorge vor rascher Ausbreitung.

15.05.2026