Mehr als 150 Kleine Schwertwale in Tasmanien gestrandet

Hobart (dpa) - Im australischen Tasmanien sind mehr als 150 Kleine Schwertwale gestrandet. Etwa 136 der Tiere, die zur Familie der Delfine gehören, seien noch am Leben, teilte das tasmanische Ministerium für natürliche Ressourcen und Umwelt am Morgen (Ortszeit) mit. Meeresbiologen, Veterinäre und Helfer versuchten fieberhaft, sie am Leben zu erhalten - in der Hoffnung, dass sie zurück in tiefere Gewässer gelangen.