Mehr Asiatische Hornissen: Was bedeutet das für die Natur?

Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen seien ebenfalls stark betroffen, sagte Benjamin Waldmann, Referent für invasive Arten beim baden-württembergischen Umweltministerium. Der milde Winter und die weiter milde Witterung ohne dauerhaften Frost in diesem Frühjahr dürften dazu führen, dass sich das Tier (Vespa velutina) im Laufe des Jahres nochmals stark vermehrt.

Es gibt sie in vielen Bundesländern

Seit knapp 10 Jahren breitet sich die Asiatische Hornisse in Deutschland aus. Die Spezies macht Jagd auf andere Insekten. Doch eine Art kann die Angriffe offenbar erstaunlich gut abwehren.

In der Birnenstraße hängt in zehn Metern Höhe ein filigraner Kokon, der die Aufmerksamkeit der Familie Eberhardt und der Behörden auf sich zieht.

Asiatische Hornisse: Riesiges Nest in Weinheimer Garten

Diese Art hat sich in diesem Jahr besonders stark ausgebreitet. Der BUND und das Regierungspräsidium Karlsruhe warnen vor den möglichen Folgen.

Warum sich die Asiatische Hornisse hier so heimisch fühlt

Auf einer unlängst von der Landesanstalt für Bienenkunde an der Universität Hohenheim in Stuttgart fertiggestellten Karte zum Vorkommen der Tiere ist erstmals auch eine Sichtung der Hornisse in Berlin im vergangenen September verzeichnet - «weit weg von bisherigen Vorkommen», sagte Waldmann.