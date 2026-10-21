Künstliche Intelligenz

Meta investiert mindestens 135 Milliarden Dollar in KI

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg lässt den Meta-Konzern gewaltige Summen in KI-Infrastruktur investieren. Das Geld dafür soll das boomende Werbegeschäft liefern.

Meta-Chef Mark Zuckerberg setzt viele Milliarden auf die KI-Karte. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa
Meta-Chef Mark Zuckerberg setzt viele Milliarden auf die KI-Karte. (Archivbild)

Menlo Park (dpa) - Der Facebook-Konzern Meta wird in diesem Jahr mindestens 135 Milliarden Dollar (aktuell rund 120 Mrd Euro) in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur investiert haben. Meta hob das untere Ende der Spanne der Ausgabenprognose erneut um fünf Milliarden Dollar an. Konzernchef Mark Zuckerberg baut die Rechenzentren für Künstliche Intelligenz im Wettbewerb mit Vorreitern wie dem ChatGPT-Entwickler OpenAI aggressiv aus. In der Spitze geht Meta nach wie vor von 145 Milliarden Dollar an Investitionen aus. 

Das Geld für den KI-Ausbau liefert nach wie vor das boomende Werbegeschäft des Facebook-Konzerns. Im vergangenen Quartal steigerte Meta den Konzernumsatz im Jahresvergleich um 26 Prozent auf 64,6 Milliarden Dollar. Unterm Strich gab es einen Gewinn von 9,86 Milliarden Dollar nach schwarzen Zahlen von 2,7 Milliarden Dollar vor einem Jahr. 

Auf mindestens eine Meta-App griffen zuletzt 3,64 Milliarden Nutzer zu. Drei Monate zuvor waren es 3,6 Milliarden gewesen. Zum Konzern gehören auch der Chatdienst WhatsApp, die Foto- und Video-Plattform Instagram sowie Threads, eine Alternative zu Musks Twitter-Nachfolger X.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Börse zweifelt an Zuckerbergs KI-Euphorie
Künstliche Intelligenz

Börse zweifelt an Zuckerbergs KI-Euphorie

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg lässt den Meta-Konzern gewaltige Summen in KI-Infrastruktur investieren. Anleger werden nervös.

30.07.2026

Facebook-Konzern enttäuscht Börse
Künstliche Intelligenz

Facebook-Konzern enttäuscht Börse

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg lässt den Meta-Konzern gewaltige Summen in KI-Infrastruktur investieren. Anleger werden nervös.

29.07.2026

Facebook-Konzern schraubt KI-Investitionen noch weiter hoch
Künstliche Intelligenz

Facebook-Konzern schraubt KI-Investitionen noch weiter hoch

Facebook und Instagram bringen dem Meta-Konzern Milliarden ein. Mit diesem Finanzpolster beschleunigt Mark Zuckerberg die bereits hohen Ausgaben für KI-Infrastruktur noch weiter.

29.04.2026

Facebook-Konzern will KI-Ausbau weiter beschleunigen
Künstliche Intelligenz

Facebook-Konzern will KI-Ausbau weiter beschleunigen

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat große Ambitionen, Rivalen bei Künstlicher Intelligenz zu überflügeln. Dafür geht er eine teure Wette ein.

29.10.2025

Anwalt namens Mark Zuckerberg verklagt Facebook-Konzern
Tückische Namensgleichheit

Anwalt namens Mark Zuckerberg verklagt Facebook-Konzern

Mark S. Zuckerberg hat ein Problem: Sein Facebook-Account wird immer wieder gesperrt. Beim Online-Netzwerk scheint man zu denken, dass der Jurist sich für seinen berühmten Namensvetter ausgibt.

06.09.2025