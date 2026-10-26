Software-Konzern

Microsoft bietet rund 60.000 Mitarbeitern Abfindungen an

Zahlreiche Microsoft-Mitarbeiter bekommen ein Abfindungsangebot. Der Windows-Konzern geht jedoch selbst davon aus, dass nur ein geringer Teil von ihnen es annehmen wird.

Das Angebot richtet sich an rund 60.000 Beschäftigte in vier Ländern. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa
Das Angebot richtet sich an rund 60.000 Beschäftigte in vier Ländern. (Archivbild)

Redmond (dpa) - Der Software-Riese Microsoft hat rund 60.000 Mitarbeitern angeboten, das Unternehmen freiwillig mit einer Abfindung zu verlassen. Das Angebot richtet sich an Beschäftigte einiger Bereiche in Kanada, Indien, Großbritannien und den USA, wie Microsoft mitteilte.

Microsoft hatte zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres Ende Juni rund 223.000 Beschäftigte. Damit adressiert das Angebot zumindest theoretisch über ein Viertel der Belegschaft. Microsoft selbst gehe aber davon aus, dass die Annahmequote weitaus niedriger sein werde als die 30 Prozent bei einem vorherigen Vorruhestandsangebot, schrieben der Finanzdienst Bloomberg und die Website «Geekwire» unter Berufung auf das Unternehmen. Der Windows-Konzern hatte erst vor wenigen Monaten etwa 4.800 Arbeitsplätze gestrichen. 

Microsoft schraubt - wie etwa auch Google und der Facebook-Konzern Meta die Ausgaben von KI-Infrastruktur hoch. Auch Google und Meta versuchten bereits, die Belegschaft zu verschlanken.

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