Microsoft: KI reif für industrielle Produktionsprozesse

Hannover (dpa) - Systeme mit Künstlicher Intelligenz sind nach Einschätzung des Softwarekonzerns Microsoft inzwischen so ausgereift, um in industrielle Produktionsprozesse integriert zu werden. «Es geht nicht mehr darum, staunend zu erleben, was die Technologie so alles kann», sagte Microsoft-Manager Florian Deter zum Auftakt der Hannover Messe der Deutschen Presser-Agentur.