Microsoft startet stark ins neue Geschäftsjahr

Redmond (dpa) - Microsoft ist besser als von Experten erwartet in das neue Geschäftsjahr (ab 1. Juli) gestartet. Getrieben von einem abermals hohen Wachstum der Cloud-Plattform Azure legte der Erlös um fast ein Fünftel auf 92,3 Milliarden Dollar (82,7 Mrd. Euro) zu. Der Gewinn kletterte um 32 Prozent auf 36,6 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Redmond mitteilte. Umsatz und Ergebnis lagen damit über der durchschnittlichen Analystenschätzung. Zudem überraschte Microsoft bei den Investitionen positiv. Diese waren nicht ganz so hoch wie erwartet. An der Börse kamen die Nachrichten hervorragend an.