Mission zum Mars: Rover «Idefix» bereit zum Start

Tokio (dpa) - In wenigen Wochen steht der Start einer Raumsonde samt Rover zum Mars an. «MMX» (Martian Moons eXploration) werde nach Planung der japanischen Raumfahrtbehörde Jaxa voraussichtlich am 19. Oktober starten, teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) mit. Das mögliche Startfenster zum Mars erstreckt sich demnach bis zum 7. November. Im Zuge der Mission soll der deutsch-französische Rover «Idefix» 2029 auf dem Marsmond Phobos landen. 2031 sollen dann mit einem Rückkehrmodul erstmals Proben von Phobos und damit aus dem Marssystem zur Erde gebracht werden.



«Idefix» solle die Marsmond-Oberfläche 100 Tage lang erkunden, teilte das DLR mit. «Unser Rover "Idefix" und das "MMX"-Raumschiff unserer japanischen Partner starten als eine Einheit ihre Reise ins Marssystem», erklärten DLR-Projektleiter Markus Grebenstein und Projektleiter Julien Baroukh von der französischen Raumfahrtbehörde CNES in einer gemeinsamen Mitteilung. Erst bei Phobos trennten sich ihre Wege. «Dort wird "Idefix" Geschichte schreiben - als erster Rover, der jemals Spuren auf einem Marsmond hinterlässt.»

Das Leichtgewicht landet direkt

Besonders an «Idefix» ist dem DLR zufolge seine kompakte Bauart. Der Rover sei nur so groß wie ein Getränkekasten und wiege etwa 25 Kilogramm, habe im Wesentlichen aber dennoch alle Elemente eines vollwertigen Wissenschafts-Rovers. «Aufgrund seines geringen Gewichts und der geringen Schwerkraft wird "Idefix" direkt auf Phobos landen können, ohne die Hilfe eines Landevehikels.»

Die «MMX»-Sonde soll nach rund einjähriger Flugzeit 2027 den Mars erreichen und in seine Umlaufbahn einschwenken. Voraussichtlich um den Jahreswechsel 2028/2029 wird die Muttersonde dann den Rover aus einer Höhe von etwa 40 Metern über der Oberfläche in den freien Fall Richtung Phobos schicken, hieß es. Einmal gelandet, richte er sich selbstständig auf und sei dann einsatzbereit.

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Rätselhafte Entstehung

Die Marsmonde Phobos und Deimos sind neben dem Erdmond die beiden einzigen Monde im inneren Sonnensystem. Sie sind viel kleiner als der Erdmond und nicht kugelförmig, sondern unregelmäßig geformt. Der größte Durchmesser von Phobos beträgt knapp 27 Kilometer, der von Deimos 15 Kilometer. Auf Phobos herrschen dem DLR zufolge extreme Temperaturen von minus 150 bis 30 Grad.