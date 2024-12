Mobilfunk-Datenverbrauch zieht kräftig an

Bonn/Düsseldorf (dpa) - Handynutzer in Deutschland haben fürs Surfen im Internet 2024 deutlich mehr Daten verbraucht als im Vorjahr. Wie die Deutsche Telekom mitteilte, rauschten in diesem Jahr rund 3,8 Milliarden Gigabyte durch ihr Mobilfunk-Netz und damit 30 Prozent mehr als 2023. Im Vodafone-Netz wurden Firmenangaben zufolge rund 3,1 Milliarden Gigabyte transportiert, ein Plus von 27 Prozent.