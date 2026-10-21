Potenzieller Megadeal

Musk bestätigt: Tesla und SpaceX prüfen Zusammenschluss

Über eine mögliche Fusion des Autobauers Tesla und der Weltraumfirma SpaceX wird schon lange spekuliert. Jetzt verkündet Elon Musk, der beide Unternehmen führt, einen ersten Schritt in diese Richtung.

SpaceX und Tesla prüfen einen Zusammenschluss. (Archivbild) Foto: Eric Gay/AP/dpa
SpaceX und Tesla prüfen einen Zusammenschluss. (Archivbild)

Starbase (dpa) - Die von Tech-Milliardär Elon Musk geführten Unternehmen Tesla und SpaceX prüfen einen Zusammenschluss. Der Autobauer und die Weltraumfirma hätten dafür auf Wunsch von Aktionären spezielle Ausschüsse gebildet, sagte Musk in einer Videokonferenz zu den Quartalszahlen von SpaceX. Er sei wegen möglicher Interessenkonflikte nicht Teil davon. Musk ist Großaktionär beider Firmen - und diese Anteile sind die Basis seines Vermögens von geschätzt rund 920 Milliarden Dollar (820 Milliarden Euro), das ihn zum derzeit reichsten Menschen der Welt macht.

Über eine Fusion von Tesla und SpaceX wird schon lange spekuliert, Musk äußerte sich dazu bisher ausweichend. Jetzt sagte er, er persönlich finde, solch ein Zusammenschluss sei eine gute Idee. Es wäre aber «übertrieben» zu sagen, dass es «mit Sicherheit» dazu kommen werde, schränkte er ein. Musk verwies darauf, dass für einen solchen Schritt die Zustimmung von mindestens 50 Prozent aller Tesla-Aktionäre notwendig wäre.

SpaceX ist an der Börse aktuell mehr als 1,9 Billionen Dollar wert und Tesla rund 1,48 Billionen Dollar. Es wäre damit die bisher gewichtigste Fusion zweier Firmen. In beiden Fällen sind die hohen Bewertungen in hohem Maße eine Wette darauf, dass Musk seine Versprechen künftiger Erfolge einlösen kann. Er will Tesla vom Verkauf von Elektroautos auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter umstellten. In beiden Bereichen trifft die Firma auf starke Konkurrenz. SpaceX fing mit Raketenstarts an, verdient sein Geld inzwischen aber vor allem mit dem Satelliteninternet-Dienst Starlink und KI-Rechenzentren.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Musk bestreitet Pläne zu Trennung von Teslas China-Geschäft
Fusion mit SpaceX?

Musk bestreitet Pläne zu Trennung von Teslas China-Geschäft

Spekulationen, Elon Musk könnte Tesla mit seiner Raumfahrtfirma SpaceX zusammenlegen, gibt es schon lange. Einen Bericht über konkrete Vorbereitungen nennt er nun «Fake News».

31.07.2026

Börsenprospekt: Musks SpaceX schreibt Milliardenverluste
Weltraumfirma

Börsenprospekt: Musks SpaceX schreibt Milliardenverluste

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX plant Berichten zufolge einen Mega-Börsengang. Doch die vom Tech-Milliardär kontrollierte Firma macht nicht besonders viel Umsatz - und steckt tief in roten Zahlen.

20.05.2026

Medien: SpaceX plant Börsengang für Mitte Juni
Weltraumfirma

Medien: SpaceX plant Börsengang für Mitte Juni

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX plant Berichten zufolge einen Mega-Börsengang. Jetzt soll auch ein Termin dafür feststehen.

16.05.2026

Medien: SpaceX stellt vertraulichen Antrag für Börsengang
Weltraumaktien

Medien: SpaceX stellt vertraulichen Antrag für Börsengang

Über eine Aktienplatzierung von Elon Musks Weltraumfirma SpaceX wurde schon lange spekuliert. Jetzt soll der erste Schritt vollzogen sein.

01.04.2026

Musk legt SpaceX und xAI zusammen
Tech-Milliardär

Musk legt SpaceX und xAI zusammen

Elon Musks KI-Firma xAI braucht viel Geld. Der Zugang zu Milliarden des ebenfalls vom Tech-Milliardär geführten Raumfahrt-Unternehmens SpaceX könnte das Problem lösen. Außerdem: Rechenzentren im All!

02.02.2026