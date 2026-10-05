Künstliche Intelligenz

Nach Trump-Aufruf: Musk will KI-Firma umbenennen

Donald Trump will schon seit Wochen den Namen «Superintelligenz» statt der gewohnten Bezeichnung Künstliche Intelligenz etablieren. Einer seiner alten Verbündeten folgt dem Ruf des US-Präsidenten.

Elon Musk will seine KI-Firma gemäß den Wünschen von US-Präsident Donald Trump umbenennen. (Archivbild) Foto: Jose Luis Magana/AP/dpa
Elon Musk will seine KI-Firma gemäß den Wünschen von US-Präsident Donald Trump umbenennen. (Archivbild)

Austin (dpa) - Bei seinem Versuch, den Begriff Künstliche Intelligenz mit der Bezeichnung «Superintelligenz» zu ersetzen, kann sich US-Präsident Donald Trump zumindest auf Elon Musk verlassen. Der Tech-Milliardär kündigte an, den Namen seiner KI-Firma entsprechend zu ändern. Sie heißt aktuell SpaceXAI, nachdem Musk sie in seinem Weltraumunternehmen aufgehen ließ. Auf die Frage auf seiner Online-Plattform X, ob die Firma nun in SpaceXSI umbenannt werde, antwortete Musk: «Ja, wir werden diese Änderung vornehmen.»

Trump versucht schon seit Wochen, den Begriff «Superintelligenz» für KI durchzusetzen. Er argumentiert, der Name Künstliche Intelligenz lasse die Technologie «fake» erscheinen.

Musk gehörte in der Anfangszeit von Trumps zweiter Amtszeit zu den engsten Verbündeten des Präsidenten. Dann zerstritten sich die beiden unter anderem wegen eines Steuergesetzes - inzwischen gab es jedoch eine weitgehende Versöhnung.

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