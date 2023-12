Nasa feiert 25 Jahre ISS-Betrieb mit telefonischem Festakt

Washington (dpa) - Mit einem Festakt per Telefon hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa den 25. Jahrestag des Beginns der Arbeiten auf der Internationalen Raumstation ISS gefeiert. Der stellvertretende Nasa-Chef Bob Cabana und ISS-Programmchef Joel Montalbano telefonierten dazu am Mittwoch rund eine halbe Stunde lang mit den derzeit auf der ISS stationierten Astronauten und Kosmonauten - sieben Männern und Frauen aus den USA, Dänemark, Japan und Russland.

Am Mittwoch (6. Dezember) vor genau 25 Jahren waren die beiden ersten Module «Unity» (Einheit) und «Sarja» (Morgenröte) miteinander verbunden worden. Das russische Modul «Sarja» war rund drei Wochen zuvor ins All geschossen worden. Der jetzige stellvertretende Nasa-Chef Cabana war damals der erste US-Amerikaner, der die ISS dann betrat. «Ich kann nicht glauben, dass es heute 25 Jahre her ist, dass wir "Sarja" gegriffen und mit "Unity" zusammengeführt haben. Absolut fantastisch», sagte er bei dem telefonischen Festakt.