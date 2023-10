Nasa-Raumsonde zu metallreichem Asteroiden gestartet

Cape Canaveral (dpa) - Die Nasa-Raumsonde «Psyche» ist in Richtung eines metallreichen Asteroiden gleichen Namens gestartet. An Bord einer «Falcon Heavy»-Rakete vom privaten Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk hob die Sonde am Freitag vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida ab. Wegen schlechten Wetters war der Start zuvor um einen Tag verschoben worden.