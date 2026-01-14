Mondmission Nasa will weiter einen Atomreaktor auf dem Mond bauen Die US-Raumfahrtbehörde will zurück auf den Mond - mit Menschen und mit Infrastruktur. 14.01.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Jens Büttner/dpa Die USA wollen zurück auf den Mond: Mit dem «Artemis»-Programm sollen 2027 erstmals wieder Astronauten auf dem Erdtrabanten landen. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Atomenergie im All Nasa überrascht mit Mond-Reaktor-Plan - Ist das machbar? Die Nasa überrascht einem Bericht zufolge mit dem ambitionierten Ziel, bis 2030 einen Reaktor auf den Erdtrabanten zu bauen. Ist das überhaupt möglich? Und was planen andere Länder? 08.08.2025 Mondmission Nasa plant Atomreaktor auf dem Mond Die US-Raumfahrtbehörde will zurück auf den Mond. Und hat einem Medienbericht zufolge einen ungewöhnlichen Plan. Jetzt hat sich auch Nasa-Chef Duffy dazu geäußert. 05.08.2025 Kürzungen Rund 20 Prozent der Mitarbeiter sollen Nasa verlassen Im März fiel bereits eine leitende Nasa-Wissenschaftlerin dem Rotstift der Trump-Regierung zum Opfer. Jetzt soll ein bedeutender Teil der Belegschaft folgen. 26.07.2025 Künftige US-Regierung Trump will All-Ausflügler Isaacman als Nasa-Chef Mit spektakulären privaten Raumflügen sorgte Jared Isaacman - in Zusammenarbeit mit Elon Musk - für Aufsehen. Jetzt will der designierte US-Präsident Donald Trump ihn zum Nasa-Chef machen. 04.12.2024 Raumfahrt Nasa lässt drei Raumfahrt-Unternehmen Mondfahrzeuge bauen Mit dem «Artemis»-Programm will die Nasa noch in diesem Jahrzehnt wieder Menschen und Autos auf den Mond schicken. Dazu gab die US-Raumfahrtbehörde jetzt Details bekannt. 04.04.2024