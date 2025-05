Neobank Revolut investiert über eine Milliarde in Frankreich

Paris (dpa) - Die Neobank Revolut investiert im Kampf um digital-affine Kunden mehr als eine Milliarde Euro in Frankreich. Damit will der Konkurrent der Berliner Smartphonebank N26 und des Online-Brokers Trade Republic sein Wachstum insbesondere bei jungen Menschen beschleunigen, während Revolut in Deutschland auf harte Konkurrenz stößt.