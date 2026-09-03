Video-Streaming

Netflix erhöht Preise in Deutschland

Es ist wieder so weit: Netflix wird auch in Deutschland teurer. Der Videostreaming-Marktführer verweist zur Begründung wie gewohnt auf das größere Angebot.

Netflix erhöht regelmäßig die Preise - und genug Kunden in verschiedenen Ländern spielen bisher mit. (Symbolfoto) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Netflix erhöht regelmäßig die Preise - und genug Kunden in verschiedenen Ländern spielen bisher mit. (Symbolfoto)

Los Gatos (dpa) - Netflix erhöht nach mehr als zwei Jahren wieder die Preise in Deutschland. Das teuerste «Premium»-Abo mit 4K-Bildqualität und 3D-Sound kostet nun pro Monat 21,99 Euro statt zuvor 19,99 Euro, wie aus Angaben auf der Netflix-Website für Deutschland hervorgeht. Beim «Standard»-Abonnement mit Full-HD-Bild und weniger gleichzeitig nutzbaren Geräten steigt der Preis von 13,99 auf 15,99 Euro. Das Abo mit Werbung verteuert sich von 4,99 Euro auf 6,99 Euro.

Seit Netflix gegen Passwort-Trittbrettfahrer vorgeht, die nicht im selben Haushalt leben, gibt es eine Zusatzgebühr für solche Nutzer. Im Werbe-Abo steigt der Preis für sie von 3,99 auf 4,99 Euro und in den beiden anderen Modellen von 4,99 auf 5,99 Euro. Das werbefreie Basis-Abo, in dem Bestandskunden noch verbleiben konnten, lässt Netflix auslaufen.

Regelmäßige Preiserhöhungen

Zuletzt hatte Netflix die Preise in Deutschland im April 2024 erhöht. Der Dienst ist der mit Abstand meistgenutzte Videostreaming-Anbieter und greift regelmäßig zu Preiserhöhungen. «Da wir den Mehrwert, den wir unseren Mitgliedern bieten, kontinuierlich erhöhen, bitten wir sie gelegentlich, etwas mehr zu bezahlen», heißt es vom Unternehmen stets dazu. Bisher akzeptierten genug Kunden die höheren Preise, dass das Geschäft von Netflix weiter wächst.

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In Österreich, wo das günstigere Abo mit Werbung erst im kommenden Jahr eingeführt werden soll, steigt der Basis-Preis von 8,99 auf 10,99 Euro.

Im Heimatmarkt USA kostet das Premium-Abo inzwischen 26,99 Dollar. Netflix verweist auch darauf, dass ein attraktives Programmangebot hohe Investitionen erfordere.

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