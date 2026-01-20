Bild
Video-Streaming

Netflix mit mehr als 325 Millionen Kunden

Netflix ist die klare Nummer eins beim Videostreaming - und wächst weiter. Aktionäre bekommen aber die teuren Übernahmepläne beim Hollywood-Urgestein Warner Bros. zu spüren.

Netflix hat nun mehr als 325 Millionen Kundenhaushalte. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa
Netflix hat nun mehr als 325 Millionen Kundenhaushalte. (Archivbild)

Los Gatos (dpa) - Der Videostreaming-Marktführer Netflix hat die Marke von 325 Millionen Kunden geknackt. Es ist das erste Update zur Nutzerzahl seit einem Jahr. 2024 hatte Netflix mit 301,6 Millionen zahlenden Kunden abgeschlossen.

Im vergangenen Quartal steigerte Netflix den Umsatz im Jahresvergleich um 17,6 Prozent auf gut zwölf Milliarden Dollar. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 2,42 Milliarden Dollar (zwei Mrd Euro) in den Kassen - rund 29 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

Teure Übernahmepläne

Netflix versucht gerade, das Studio- und Streaming-Geschäft des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers zu übernehmen. Für den rund 83 Milliarden Dollar schweren Deal werde man die Aktienrückkäufe aussetzen, teilte Netflix bei Vorlage der Quartalszahlen mit. US-Unternehmen stützen oft die Kurse ihrer Papiere mit Aktienrückkäufen. 

Die Netflix-Aktie sank im nachbörslichen Handel zeitweise um rund fünf Prozent. Seit Bekanntwerden der Warner-Übernahmepläne hatte das Papier rund 30 Prozent an Wert verloren. Netflix verzichtete daraufhin auf eine Aktienkomponente bei dem Deal und will den Kaufpreis in bar zahlen.

Der Streaming-Riese ist in einem Bieter-Wettstreit mit dem Hollywood-Konzern Paramount, der Warner Bros. Discovery für mehr als 100 Milliarden Dollar komplett übernehmen will, samt der TV-Sender wie unter anderem CNN.

