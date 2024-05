Neue «Euclid»-Bilder zeigen weit entfernte Galaxien

Brüssel (dpa) - Rund ein halbes Jahr nach den ersten Aufnahmen sind weitere Bilder der europäischen Sonde «Euclid» präsentiert worden. Eines zeigt den Galaxienhaufen «Abell 2390» mit rund 50.000 Galaxien: ein «wunderschönes Beispiel» für eine sogenannte Gravitationslinse, die riesige gekrümmte Bögen am Himmel bildet, wie es bei der Präsentation der europäischen Raumfahrtagentur Esa beim Space Council in Brüssel hieß.

Die Esa-Sonde ist erst vor wenigen Wochen ins All gestartet. Jetzt sendet sie erste Bilder, die der Erforschung Dunkler Materie und Dunkler Energie dienen sollen.

Die mit «Euclid» gewonnenen Bilder seien mindestens viermal schärfer als die Aufnahmen bodengebundener Teleskope, so die Esa. Sie deckten große Bereiche des Himmels in unübertroffener Tiefe ab und blickten sowohl mit sichtbarem als auch mit infrarotem Licht weit in das ferne Universum hinein.