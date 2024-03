Neuseelands Gletscher schmelzen dahin

Experten des Instituts fliegen seit den 1970er Jahren immer am Ende des Sommers über die Bergketten des Landes, um eine Schneegrenzenmessung durchzuführen und den Zustand der Gletscher zu überprüfen. «Wir sind zu den südlichsten Gletschern geflogen, die wir seit 2018 nicht mehr besucht haben», sagte Lorrey. Schon damals seien diese «unglaublich klein und praktisch tot» gewesen. Jetzt habe sich die Lage noch verschlimmert. Einer der Gletscher sei nur noch zwei Drittel so groß wie bei der letzten Sichtung. Die Gletscher wirkten «zertrümmert und zerstört».

Eisschmelze am Äquator: Indonesiens Gletscher in Gefahr

Die Regenzeiten werden in Afrika immer trockener. So kann sich weniger Eis bilden, die Gletscher schrumpfen.

Gletscher seien ein wichtiger Teil der Umwelt, Wirtschaft und Kultur Neuseelands. Sie seien auch eine wichtige Schmelzwasserquelle, die Seen, Flüsse und Ozeane mit Nährstoffen versorge. «Neuseeland ist einer der wenigen Orte in den mittleren Breiten, wo Menschen in der Nähe von Gletschern leben und diese leicht gesehen und besucht werden können», sagte Lorrey. Mittlerweile müssten Tourismusunternehmen aber immer weiter in die Berge vordringen, um sie überhaupt noch zu erreichen. Der Wissenschaftler betonte, er befürchte, dass die nächste Generation die Gletscher Neuseelands nicht mehr erleben werde.