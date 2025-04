NGOs verlangen Ende der Öl- und Gasförderung im Meer

Zürich (dpa) - Mehr als 100 Umweltorganisationen prangern die «zerstörerische Praxis der Öl- und Gassuche in den Meeren» an. Sie fordern die Regierungen der Welt auf, bei der UN-Ozeankonferenz im Juni in Nizza ein sofortiges Verbot weiterer Öl- und Gasexplorationen zu verhängen.