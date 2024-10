Nikolas Häckel wird offiziell zum Sylter Ex-Bürgermeister

Sylt (dpa/lno) - Drei Tage nach der Abwahl des Sylter Bürgermeisters Nikolas Häckel (parteilos) tagt am Mittwoch (17.00 Uhr) der Gemeindeabstimmungsausschuss im Rathaus in Westerland. «Dann wird das bisher vorläufige Abstimmungsergebnis beschlossen und ist damit amtlich - und Nikolas Häckel wird in den einstweiligen Ruhestand versetzt», sagte Florian Korte, Sprecher der Gemeinde Sylt, der dpa.