Geflügelinfluenza

Norwegen: Erster Fall von Vogelgrippe bei Eisbär in Europa

Zum ersten Mal wurde das Vogelgrippe-Virus bei einem Eisbären in Europa nachgewiesen – auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen. Der Fund sei Teil einer größeren Entwicklung, sagt eine Expertin.

Zum ersten Mal ist in Europa bei einem Eisbären die Vogelgrippe entdeckt worden - und zwar auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen. (Symbolbild) Foto: Steffen Trumpf/dpa
Zum ersten Mal ist in Europa bei einem Eisbären die Vogelgrippe entdeckt worden - und zwar auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen. (Symbolbild)

Spitzbergen (dpa) - Norwegen hat den ersten Fall von Vogelgrippe bei einem Eisbären in Europa gemeldet. Das Virus sei bei einem toten einjährigen männlichen Tier auf der Inselgruppe Spitzbergen nachgewiesen worden, meldete das norwegische Veterinärinstitut. Auch bei einem ausgewachsenen toten Walross sei das Virus demnach gefunden worden.

«Die Funde sind Teil einer Entwicklung, bei der das Vogelgrippe-Virus vermehrt bei Säugetieren in Europa nachgewiesen wird», sagte Ragnhild Tønnessen vom Veterinärinstitut laut der Mitteilung. Zugleich habe sich das Virus demnach in den vergangenen Jahren in neue Gebiete ausgebreitet, unter anderem in die Arktis, wo es Auswirkungen auf gefährdete Populationen und Ökosysteme haben könne.

Viele Säugetier-Arten in Europa vom Virus betroffen

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Im Jahr 2023 war zum ersten Mal bei einem Eisbären das Vogelgrippe-Virus nachgewiesen worden – bei einem jungen Männchen in Alaska. Das nun in Spitzbergen gefundene Tier war laut dem norwegischen Veterinärinstitut mit dem Subtypen H5N5 des Virus angesteckt. Dieser Typ war demnach in Spitzbergen zuvor außer bei Vögeln auch schon bei einem Walross und bei Polarfüchsen entdeckt worden.

Das Vogelgrippe-Virus wurde schon bei vielen Säugetier-Arten in Europa gefunden. Neben Kühen und Katzen waren verschiedene Raubtierarten von Nerz, Luchs und Bär bis hin zu Seehunden und Kegelrobben betroffen. Auch bei einem Schaf in Großbritannien wurde die Geflügelinfluenza schon nachgewiesen. Eine Ansteckung des Menschen mit dem Virus ist zwar prinzipiell möglich, aber selten.

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