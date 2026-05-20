Chipkonzern

Nvidia beschleunigt Wachstum mit 85 Prozent Umsatzplus

Chips von Nvidia sind eine Schlüsseltechnologie für Künstliche Intelligenz. Dem Konzern beschert das weiter rasantes Wachstum und Milliardengewinne.

Chips von Nvidia sind seit Jahren unverzichtbar in KI-Rechenzentren. (Archivbild) Foto: Andrej Sokolow/dpa
Chips von Nvidia sind seit Jahren unverzichtbar in KI-Rechenzentren. (Archivbild)

Santa Clara (dpa) - Der Chipkonzern Nvidia wächst im KI-Boom weiter rasant. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 85 Prozent auf 81,6 Milliarden Dollar (70 Milliarden Euro). Damit war das Wachstum höher als im Vierteljahr davor. 

Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn kletterte um fast 150 Prozent auf 53,5 Milliarden Dollar. Damit übertraf der KI-Pionier einmal mehr die Erwartungen der Experten. Unterm Strich verdiente Nvidia 58,3 Milliarden Dollar nach einem Gewinn von knapp 18,8 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.

Der für das laufende Quartal erwartete Umsatz von rund 91 Milliarden Dollar liegt über der durchschnittlichen Prognose von Analysten.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Nvidia ist das wertvollste Unternehmen der Welt

Nvidia ist mit seinen Produkten für Rechenzentren ein zentraler Motor des KI-Booms und profitiert am meisten von diesem. Der Börsenwert des Unternehmens ist in den vergangenen fünf Jahren um mehr als das 15-fache auf 5,6 Billionen Dollar gestiegen. Damit ist Nvidia derzeit das wertvollste Unternehmen der Welt, gefolgt von Google-Mutter Alphabet mit 4,7 Billionen Dollar. 

Auf die mit Spannung erwarteten Zahlen reagierten die Investoren zunächst zurückhaltend. In den ersten Minuten nach Veröffentlichung der Zahlen gab der Kurs nachbörslich bis zu rund drei Prozent nach. Danach schwankte er um den Nullpunkt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nvidia steigert Umsatz um mehr als 70 Prozent
Den Zweiflern zum Trotz

Nvidia steigert Umsatz um mehr als 70 Prozent

Unter Anlegern gibt es Zweifel, ob die gewaltigen Investitionen in KI-Rechenzentren jemals zurückverdient werden. Doch das Geschäft mit Chips bei Nvidia läuft weiter ungebremst.

26.02.2026

Nvidia steigert Umsatz um mehr als 60 Prozent
Chip-Konzern

Nvidia steigert Umsatz um mehr als 60 Prozent

Vor dem Quartalsbericht von Nvidia machten sich Sorgen breit, dass die KI-Euphorie die Tech-Aktienkurse zu hoch getrieben haben könnte. Doch das Geschäft beim Chip-Riesen läuft weiter ungebremst.

19.11.2025

Nvidia träumt von Milliarden aus China
Chip-Konzern

Nvidia träumt von Milliarden aus China

Nvidia wurde mit dem KI-Boom zum wertvollsten Unternehmen der Welt. Anleger fragen sich aber, ob dem beispiellosen Lauf die Puste ausgeht. Der Chipkonzern will derweil sein China-Geschäft ausbauen.

28.08.2025

KI-Boom hält Nvidia weiter auf Rekordkurs
Chip-Konzern

KI-Boom hält Nvidia weiter auf Rekordkurs

Nach sagenhaften Kursanstiegen in den vergangenen Monaten war die Wall Street vor neuen Quartalszahlen etwas nervös. Kann der Chip-Konzern an den Erfolgslauf anknüpfen?

28.08.2024

Quartalszahlen

KI-Boom hält Chipkonzern Nvidia auf Rekordkurs

Nvidia ist der aktuelle Star der Chip-Industrie. KI-Software wie ChatGPT benötigt Technik der einst vor allem für Grafikkarten bekannten Firma. Nvidia sieht den Wandel der Computer-Welt erst am Anfang.

24.08.2023