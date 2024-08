O2 will mehr Mobilfunk-Masten in Naturschutzgebieten bauen

München (dpa) - Damit sein Handynetz in Deutschland zukünftig flächendeckend verfügbar ist, will der Mobilfunk-Anbieter O2 Telefónica mehr Antennen in Naturschutzgebieten aufstellen. Bislang sei das kaum möglich, weil die Behörden kein grünes Licht gäben, sagte der O2-Chef Markus Haas in München.