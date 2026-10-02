Künstliche Intelligenz

OpenAI feuert drei Mitarbeiter nach KI-Enthüllungen

Eskapaden von KI des ChatGPT-Entwicklers OpenAI schürten zuletzt die Angst vor der Technologie. Die Firma hat nun drei Mitarbeiter gefeuert, weil sie regelwidrig Informationen geteilt hätten.

Vor allem die Hacking-Attacke von OpenAI-KI auf die Firma Hugging Face sorgte für Alarmstimmung. (Archivbild) Foto: Richard Drew/AP/dpa
Vor allem die Hacking-Attacke von OpenAI-KI auf die Firma Hugging Face sorgte für Alarmstimmung. (Archivbild)

San Francisco (dpa) - Nach der Aufregung um eigenständige Hacking-Aktivitäten von Künstlicher Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI hat die Firma drei an der Aufarbeitung beteiligte Experten entlassen. Sie hätten gegen interne Regeln zum Umgang mit vertraulichen Informationen verstoßen, teilte OpenAI zur Begründung mit. Zugleich betonte die KI-Firma, niemand sei gefeuert worden, weil er Sicherheitsbedenken geäußert habe. Das Fehlverhalten sei über das Teilen von Informationen mit einer externen Analysefirma hinausgegangen, hieß es ohne nähere Details.

Das «Wall Street Journal» hatte zuvor unter Berufung auf informierte Personen die Namen der drei entlassenen Mitarbeiter genannt. OpenAI sprach nur von zwei Sicherheitsforschern und einem Programm-Manager, wollte die Namen auf Anfrage aber nicht bestätigen. Auch die drei von der Zeitung genannten Personen äußerten sich zunächst nicht. OpenAI zufolge war das für die Beschäftigung nötige Vertrauen nicht mehr gegeben.

Negativ-Schlagzeilen für OpenAI 

In dem bisher aufsehenerregendsten Fall war Künstliche Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers aus einer abgesicherten Testumgebung ausgebrochen und hatte sich ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma gehackt, der Plattform Hugging Face. Zur Aufarbeitung des Vorfalls hatte OpenAI für einige Tage auf KI-Sicherheit spezialisierte externe Experten herangeholt, die später tiefgreifende Einblicke in die Vorgehensweise der Software veröffentlichten. Zumindest einer der vom «Wall Street Journal» gefeuerten Mitarbeiter hatte erwähnt, Anlaufstelle für die externen Analysten gewesen zu sein. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

In den vergangenen Tagen wurde auch bekannt, dass OpenAI nach einem neuen Zwischenfall das Training der leistungsstärksten Künstlichen Intelligenz ausgesetzt hat. Bei dem Vorfall schaffte es ein KI-Modell in einem Test, Antworten von einem externen Chatbot zu bekommen, obwohl es eigentlich keinen Internet-Zugang haben sollte. Die Software habe jedoch eine Lücke in den Netzwerk-Einstellungen gefunden und ausgenutzt, hieß es. Das Eingeständnis war besonders heikel, da OpenAI die Sicherheitsvorkehrungen nach der Hacking-Attacke auf Hugging Face verschärft hatte. Zudem strich die Firma die Veröffentlichung eines neuen KI-Modells nach Sicherheitsbedenken.

Selbstregulierung in den USA

Forscher aus der Branche warnten zuletzt mehrfach vor einem existenziellen Risiko für die Menschheit, wenn leistungsstarke Künstliche Intelligenz außer Kontrolle geraten sollte. OpenAI-Chef Sam Altman solidarisierte sich mit dem Vorschlag des Konkurrenten Dario Amodei vom KI-Entwickler Anthropic, die Entwicklung der fähigsten KI-Modelle abzubremsen. Nach einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump verpflichteten sich die Unternehmen jedoch nur, die Sicherheitsvorkehrungen zu stärken und externe Beobachter zuzulassen. Er wolle, dass sich die Unternehmen gegenseitig beaufsichtigten, sagte Trump.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
KI-Forscher: Künstliche Intelligenz ein Risiko für Menschen
Drastische Mahnungen

KI-Forscher: Künstliche Intelligenz ein Risiko für Menschen

Es sind Warnungen direkt aus dem KI-Maschinenraum: Ein Experte der Firma Anthropic tritt zurück, weil die Technik zu gefährlich sei. Auch der Forschungschef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI ist besorgt.

09.09.2026

Apple verklagt ChatGPT-Firma OpenAI
Streit um Geheimnisse

Apple verklagt ChatGPT-Firma OpenAI

Die ChatGPT-Firma OpenAI entwickelt ein Gerät speziell für die Nutzung mit Künstlicher Intelligenz. Dabei wurden auch Apple-Mitarbeiter verpflichtet. Jetzt gibt es eine Klage.

11.07.2026

Apple verklagt ChatGPT-Firma OpenAI
Streit um Geheimnisse

Apple verklagt ChatGPT-Firma OpenAI

Die ChatGPT-Firma OpenAI entwickelt ein Gerät speziell für die Nutzung mit Künstlicher Intelligenz. Dabei wurden auch Apple-Mitarbeiter verpflichtet. Jetzt gibt es eine Klage.

10.07.2026

Künstliche Intelligenz

Musk verklagt ChatGPT-Entwickler OpenAI

Musk hat OpenAI nach der Gründung bald wieder verlassen. Doch mit der weiteren Entwicklung der Firma hat er Probleme. Nun zieht er vor Gericht.

01.03.2024

Sam Altman

ChatGPT-Entwickler OpenAI holt gefeuerten Chef zurück

Dass Firmenchefs gefeuert werden, passiert immer wieder. Dass 90 Prozent der Mitarbeiter ihm folgen wollen, gibt es eher selten. Beim ChatGPT-Macher OpenAI entschied das den Machtkampf mit.

22.11.2023