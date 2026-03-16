Patentamt: Europa holt in der Quantentechnologie auf

München (dpa/lby) - Deutschland und Frankreich haben den europäischen Rückstand auf die USA bei der Entwicklung der Quantentechnologie verringert. Nach einer Auswertung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) ist der Anteil der veröffentlichten Quanten-Patentanmeldungen aus den beiden Ländern im vergangenen Jahr auf 195 gestiegen, ein knappes Viertel (23,9 Prozent) aller Anmeldungen in diesem Bereich. Im Jahr 2021 zuvor hatte es erst 57 deutsche und französische Patentanmeldungen gegeben, damals ein Anteil von 16,7 Prozent. Die Quantentechnologie ist das Thema des diesjährigen DPMA-Nutzerforums, der alljährlich wichtigsten Veranstaltung der Münchner Bundesbehörde.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Quantentechnologie umfasst im Wesentlichen drei Bereiche: Hochleistungs-Quantencomputer, entschlüsselungssichere Quantenkommunikation und extrem präzise Messverfahren der Quantensensorik. Quanten gelten als die kleinsten und unteilbaren Einheiten, die physikalische Wechselwirkungen hervorrufen. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften können diese Licht- und Energiebausteine von Forschern für verschiedene Anwendungsfelder genutzt werden.

Die USA lagen 2025 mit 167 veröffentlichen Quanten-Patentanmeldungen nach wie vor an der Spitze, doch ist der Anteil seit 2021 von einem knappen Drittel (32,2 Prozent) auf ein gutes Fünftel (20,5 Prozent) gesunken. Denn nicht nur Deutschland und Frankreich, sondern auch asiatische Länder haben ihre Entwicklungstätigkeit in der Quantentechnologie verstärkt.

Mehrere Länder forcieren Forschung und Entwicklung

Die Gesamtzahl der veröffentlichten Patentanmeldungen ist seit 2021 von 341 auf 815 gestiegen, die Top-fünf-Länder 2025 waren die USA, Deutschland, Südkorea, Japan und Frankreich. DPMA-Präsidentin Eva Schewior hob die Chancen für Deutschland hervor: «Mit seinen exzellenten Forschungseinrichtungen, starken Industrieunternehmen und innovativen Start-ups hat Deutschland enormes Potenzial, entscheidende Innovationen in der Quantentechnologie mitzuprägen.»