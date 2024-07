Probleme im All: «Starliner» hängt immer noch an ISS

Cape Canaveral (dpa) - Erst zieht sich der erste bemannte Start des Raumschiffs «Starliner» jahrelang hin - dann kommt es vorerst nicht zur Erde zurück. Seit nunmehr einem Monat sind zwei Astronauten an der Internationalen Raumstation ISS mit dem «Starliner» angedockt, obwohl sie eigentlich nur eine Woche auf dem Außenposten der Menschheit in 400 Kilometer Höhe über der Erde bleiben sollten.

Woche für Woche warten Barry Wilmore und Suni Williams nun auf der ISS auf ihre Rückkehr zur Erde. Hintergrund sind neue Probleme nach dem Start auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral Anfang Juni: An der ISS konnte das krisengeplagte Raumschiff nach Problemen mit den Triebwerken erst im zweiten Anlauf andocken.

Zudem waren an dem Raumschiff neue Helium-Lecks aufgetreten - bereits vor dem Start war ein solches Leck entdeckt worden, das aber nach Einschätzung der US-Weltraumbehörde Nasa keine Gefahr für den Flug darstellte. Demnach müssen auf der Erde gegenwärtig Tests mit baugleichen Triebwerken durchgeführt werden, ehe es grünes Licht für das Abdocken geben kann. Die Behörde betont: Gestrandet im All sei niemand.

Nach zahlreichen Verzögerungen ist der «Starliner» mit zwei Astronauten an Bord auf dem Weg zur ISS. Sorge bereiten neu entdeckte Helium-Lecks - aber Andocken an der ISS bleibt der Plan.

Nasa: Neue Helium-Lecks an «Starliner» entdeckt

Nasa: Neue Helium-Lecks an «Starliner» entdeckt

Nach zahlreichen Verzögerungen ist der «Starliner» mit zwei Astronauten an der ISS angekommen. Auf dem Weg dahin traten aber nochmal technische Schwierigkeiten auf.

Bemannter «Starliner» an ISS angedockt - aber mit Problemen

Bemannter «Starliner» an ISS angedockt - aber mit Problemen

Auf dem von der Nasa veröffentlichten Foto warten die Nasa-Astronauten Butch Wilmore (r) und Suni Williams auf den Start in der Boeing «Starliner»-Kapsel im Space Launch Complex 41.

Er war am 5. Juni nach jahrelangen Verzögerungen erstmals zu einem bemannten Testflug aufgebrochen. US-Vizepräsidentin Kamala Harris sprach von einem «wichtigen Meilenstein» für die bemannte Raumfahrt. Der Testflug war zuvor wegen verschiedener technischer Probleme an Raumschiff und Rakete mehrfach verschoben worden. Unter anderem gab es auch Probleme mit einem fehlerhaften Computersystem am Boden.