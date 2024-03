Rätselraten um chinesische Mond-Satelliten

Peking (dpa) - China hat bei seinem Raumfahrtprogramm einen seltenen Rückschlag erlitten. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, verfehlten die chinesischen Satelliten «DRO-A» und «DRO-B» nach dem Start am Mittwoch ihre geplante Umlaufbahn.

«Die erste und zweite Stufe der Rakete funktionierten normal, während die oberste Stufe während des Fluges auf eine Anomalie stieß, die dazu führte, dass die Satelliten nicht genau in der vorgegebenen Umlaufbahn eintrafen», so Xinhua. Es werde nach einer Lösung gesucht.

Ohne viel Aufhebens hat China seine Raumstation seit Anfang 2023 vollständig in Betrieb genommen. Mit dem «Himmelspalast» demonstriert das Land seine Leistungsfähigkeit. Die USA sehen ein «Wettrennen im All».

Kurz nach der Bruchlandung einer russischen Raumsonde auf dem Mond hat Indien eine sanfte Landung auf dem Erdtrabanten geschafft. Nun will das Land die wenig bekannte Südseite des Mondes erkunden.

Indiens Weltraumprogramm hat ehrgeizige Ziele: Mit gleich zwei großen Missionen - eine zum Mond und eine in Richtung Sonne - hat das Land in den vergangenen Wochen für Schlagzeilen gesorgt.

Beide beriefen sich auf eine Studie, die chinesische Wissenschaftler im vergangenen Jahr im «Journal of Deep Space Exploration» veröffentlicht hatten. Darin war die Rede von den Satelliten «DRO-A» und «DRO-B», die in eine Umlaufbahn um den Mond gebracht werden sollten. Von dort aus sollten sie mit einem dritten Satelliten namens «DRO-L» in der Erdumlaufbahn kommunizieren. Der Satellit «DRO-L» sei bereits im Februar gestartet worden.