Raketensystem für Mondmission auf Startplatz gerollt

Cape Canaveral (dpa) - Vor dem Beginn der ersten bemannten Mondmission seit mehr als einem halben Jahrhundert hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa das Raketensystem für «Artemis 2» auf den Startplatz gebracht. Mithilfe einer Art Transportwagen wurde das rund 100 Meter hohe System - bestehend aus der Rakete «Space Launch System» und der «Orion»-Kapsel - aus der Werkshalle auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral herausgefahren und bei einer rund zwölfstündigen Aktion langsam die etwa sechs Kilometer bis zum Startplatz gebracht.

«Das ist der Beginn einer sehr langen Reise», sagte Nasa-Chef Jared Isaacman bei einer Pressekonferenz. Mit der «Artemis 2»-Mission sollen noch in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen den Mond bei der etwa zehntägigen Mission umrunden. Zuletzt waren 1972 US-Astronauten auf dem Mond.