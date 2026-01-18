Bild
«Artemis 2»

Raketensystem für Mondmission auf Startplatz gerollt

Erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert sollen in diesem Jahr wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Jetzt hat die Nasa das Raketensystem dafür in Stellung gebracht.

Zunächst zu Testzwecken hat die Nasa das Raketensystem auf den Startplatz gebracht. Foto: John Raoux/AP/dpa
Zunächst zu Testzwecken hat die Nasa das Raketensystem auf den Startplatz gebracht.

Cape Canaveral (dpa) - Vor dem Beginn der ersten bemannten Mondmission seit mehr als einem halben Jahrhundert hat die US-Raumfahrtbehörde Nasa das Raketensystem für «Artemis 2» auf den Startplatz gebracht. Mithilfe einer Art Transportwagen wurde das rund 100 Meter hohe System - bestehend aus der Rakete «Space Launch System» und der «Orion»-Kapsel - aus der Werkshalle auf dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral herausgefahren und bei einer rund zwölfstündigen Aktion langsam die etwa sechs Kilometer bis zum Startplatz gebracht. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Das ist der Beginn einer sehr langen Reise», sagte Nasa-Chef Jared Isaacman bei einer Pressekonferenz. Mit der «Artemis 2»-Mission sollen noch in diesem Jahr erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen. Die US-Astronauten Christina Koch, Victor Glover und Reid Wiseman sowie ihr kanadischer Kollege Jeremy Hansen sollen den Mond bei der etwa zehntägigen Mission umrunden. Zuletzt waren 1972 US-Astronauten auf dem Mond.

Frühestmöglicher Starttermin für «Artemis 2» ist Anfang Februar. Für Ende Januar ist erstmal ein unbemannter Bodentest geplant. Bei dem sogenannten «Wet Dress Rehearsal» werden bis auf den eigentlichen Start alle Abläufe getestet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Artemis»-Flug zum Mond mit Maskottchen aus Deutschland?
Raumfahrt

«Artemis»-Flug zum Mond mit Maskottchen aus Deutschland?

Mit der «Artemis 2»-Mission will die US-Raumfahrtbehörde Nasa demnächst wieder Menschen in die Nähe des Mondes schicken. Mit an Bord soll ein Maskottchen sein - vielleicht ein Entwurf aus Deutschland?

25.12.2025

Neun Optionen: Nasa legt potenzielle Mond-Landestellen fest
Raumfahrt

Neun Optionen: Nasa legt potenzielle Mond-Landestellen fest

In rund zwei Jahren will die Nasa wieder Menschen auf dem Mond landen lassen. Wo genau - das muss noch entschieden werden. Jetzt wurde schon mal die Liste möglicher Landeplätze eingegrenzt.

28.10.2024

Raumfahrt

Bemannte Missionen verschoben: Rückschläge für die Nasa

Erst scheitert die anvisierte erste kommerzielle Landung auf dem Mond, dann muss die Nasa auch noch ihr bemanntes Programm verschieben. Währenddessen läuft es bei der Konkurrenz besser.

10.01.2024

Raumfahrtpläne 2024

Geht es 2024 wieder zum Mond?

Ein halbes Jahrhundert nach den US-Mondlandungen wollen mehrere Nationen zurück auf den Mond. Zumindest bei einer ersten Stippvisite könnten die US-Amerikaner erneut die Nase vorn haben.

29.12.2023

Nasa-Mission

«Artemis 2»: Drei Männer und eine Frau fliegen um den Mond

Die Nasa setzt wieder auf bemannte Mondmissionen - im kommenden Jahr sollen erstmals seit Jahrzehnten wieder Menschen den Erdtrabanten umrunden. Jetzt steht fest, wer zur Crew gehören wird.

04.04.2023