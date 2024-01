Raubwurm: Schrecken der Meere vor über 500 Millionen Jahren

Der lateinische Gattungsname Timorebestia bedeutet in etwa «furchteinflößende Bestie». Denn mit ihrer Größe standen die Urwürmer wahrscheinlich weit oben in der Nahrungskette. «Damit waren sie im Kambrium genauso bedeutend wie einige der größten Raubtiere in modernen Ozeanen, zum Beispiel Haie und Robben», sagte Jakob Vinther von der University of Bristol (Großbritannien), der das Team zusammen mt Tae-Yoon Park vom Korea Polar Research Institute in Incheon (Südkorea) leitete. Das Kambrium ist das älteste Zeitalter des Erdaltertums und erstreckte sich von vor rund 540 bis vor etwa 490 Millionen Jahren.