Raumfahrer von Chinas «Shenzhou 18»-Mission zurück auf Erde

Jiuquan (dpa) - Nach mehreren Stunden Flugzeit sind die Raumfahrer der chinesischen Weltraum-Mission «Shenzhou 18» (Magisches Schiff) sicher zur Erde zurückgekehrt. Die drei Männer Ye Guangfu, Li Cong und Li Guangsu landeten am frühen Morgen (Ortszeit) in der Wüste Gobi, die in der nordchinesischen Inneren Mongolei liegt, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. «Ich danke dem großartigen Vaterland, ich danke den Menschen des ganzen Landes», sagte Kommandant Ye nach der Landung im chinesischen Staatsfernsehen.