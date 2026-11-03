Arbeitsmarkt

Regierung und BA sehen Job-Chancen durch KI

Die Warnungen sind laut: KI könnte zig Jobs vernichten und vielleicht Arbeit irgendwann überflüssig machen. Bundesregierung und Bundesagentur für Arbeit halten dagegen und erwarten das Gegenteil.

Kommt es zum großen Jobverlust durch KI? Bundesregierung und Bundesagentur für Arbeit wenden sich gegen Pessimismus und sehen eher Potentiale. (Illustration) Foto: Christian Charisius/dpa
Kommt es zum großen Jobverlust durch KI? Bundesregierung und Bundesagentur für Arbeit wenden sich gegen Pessimismus und sehen eher Potentiale. (Illustration)

Berlin (dpa) - Bundesregierung und Bundesagentur für Arbeit (BA) haben mit Blick auf Befürchtungen vor Jobverlusten durch KI zu Optimismus und einem offensiven Umgang mit der Technologie aufgerufen. Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) kündigte beim Digitalgipfel der Regierung für Anfang 2027 ein Online-Weiterbildungsangebot an, mit dem Beschäftigte und alle Interessierten ein grundlegendes Verständnis für Künstliche Intelligenz (KI) erwerben könnten. «Wer die Technologie sicher und kompetent einsetzt, hat oft bessere Aussichten auf dem Arbeitsmarkt», teilte sein Ministerium mit.

Experte: KI wird Beschäftigungsbedarf nicht reduzieren 

KI werde den Beschäftigungsbedarf in der Summe nicht reduzieren, sagte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der BA. Durch die Technologie kämen Investitionen und neue Geschäftsmodelle, Produktivität und Einkommen stiegen an, neue Jobs entstünden. So sei die Gruppe der hochqualifizierten Beschäftigten seit 2022 immens weitergewachsen. Offensichtlich entstehe Neues. «Da wird gefragt nach Abstraktionsfähigkeit, Lernfähigkeit, Selbstorganisation, inhaltlicher Flexibilität. Also da kann man so coole Jobs draus machen.»

Es gebe manche Sorge und Angst, aber davon dürfe man sich nicht leiten lassen, sagte Schweitzer. Die Chancen seien viel größer als die Sorgen. «Wir sind ein bisschen sehr stark in Molltönen unterwegs in der Politik und auch in der Wirtschaft», fügte er hinzu.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Weber warnte davor, aus Angst vor KI beim Berufseinstieg etwa nun nur noch das Handwerk ins Auge zu fassen. Junge Leute sollten stattdessen schauen, wo ihre Stärken seien und worauf sie Lust hätten. «Und wenn das Handwerk ist, dann sollen sie Bock auf Handwerk haben. Aber doch bitte nicht, weil man Sorge vor KI hat, sondern dann geht man in einen Beruf, der am stärksten von KI betroffen ist und macht da Zukunft.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr Menschen mit Schwerbehinderung in Jobs
Erwerbstätigenquote

Mehr Menschen mit Schwerbehinderung in Jobs

Die Zahl der Behinderten in Arbeit ist gestiegen - aber immer noch zu gering. Viele Betriebe erfüllen ihre Verpflichtung zur Einstellung nicht. Dabei sind Schwerbehinderte oft gut ausgebildet.

22.07.2026

Gedrückte Stimmung auf dem Arbeitsmarkt
Schwache Frühjahrsbelebung

Gedrückte Stimmung auf dem Arbeitsmarkt

Die Frühjahrsbelebung fällt mager aus. Der Arbeitsmarkt braucht dringend Impulse. Aber welche?

28.05.2025

Nur schwache Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt
Arbeitsmarkt

Nur schwache Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt

Die Wirtschaftsflaute macht sich zunehmend auf dem deutschen Arbeitsmarkt bemerkbar. Der Start in den Frühling mit üblicherweise deutlich mehr Jobs ist ernüchternd. Das kostet auch Geld.

28.03.2025

Berufsausbildung

Bundesagentur: Noch Chancen für Hauptschüler auf Lehrstelle

Hauptschüler haben es immer schwerer, eine Lehrstelle zu finden - nicht für jeden Ausbildungsplatz reicht der Abschluss. Doch es gibt noch Möglichkeiten.

23.08.2024

Demografischer Wandel

Bundesagentur: Arbeitsmarkt braucht zunehmend Zuwanderer

Die Arbeitslosigkeit ist wieder gestiegen. Das ist normal für die Jahreszeit. Doch ein Trend fällt auf: Das Arbeitskräftepotenzial im Inland kann die Bedürfnisse der Betriebe nicht mehr befriedigen.

31.01.2024