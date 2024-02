Rekordtief bei Krebsbehandlungen im Krankenhaus

Wiesbaden (dpa) - Immer weniger Menschen müssen in Deutschland wegen einer Krebserkrankung ins Krankenhaus. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, wurden 2022 nur rund 1,4 Millionen Patientinnen und Patienten deswegen in einer Klinik behandelt. «Damit sank die Zahl der stationären Krebsbehandlungen erneut auf den tiefsten Stand der vergangenen 20 Jahre», berichteten die Statistiker anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar.