Kopenhagen (dpa) - Schlechte Luft als Risikofaktor: Rund 222.000 vorzeitige Todesfälle in der Europäischen Union waren nach Einschätzung der EU-Umweltagentur EEA im Jahr 2024 auf eine langfristige Belastung mit Feinstaubwerten über den empfohlenen Grenzwerten zurückzuführen.

Die gute Nachricht: Diese Zahl ist rückläufig. Zwischen 2005 und 2024 ist sie nach Angaben der EEA in der EU bereits um 57,2 Prozent gesunken. Damit ist das Ziel der EU, die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Feinstaub-Belastung bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zum Jahr 2005 zu reduzieren, Stand jetzt bereits erreicht. Bis 2050 soll die Luftverschmutzung laut Plan auf ein Niveau sinken, «das nicht mehr gesundheitsschädlich ist».

Den Rückgang führt die EU-Umweltagentur auf die Umsetzung von Maßnahmen auf internationaler, nationaler und lokaler Ebene zurück. Sowohl beim privaten Heizen als auch im Verkehr und in der Industrie konnten die Werte demnach reduziert werden. Die höchsten Sterblichkeitsraten im Zusammenhang mit Luftverschmutzung gebe es weiter in den Ländern Ost- und Südosteuropas, hieß es in der Mitteilung der EEA.

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Wieso ist Feinstaub so gefährlich?

Zahlreiche umfangreiche Studien belegen die schädliche Wirkung von Luftschadstoffen. Dabei ist nicht die gesamte Luftverschmutzung direkt durch den Menschen bedingt - es gibt auch Wüstenstaub und Emissionen durch Waldbrände zum Beispiel. Durch den Menschen verursachte Schadstoffe gehen insbesondere auf die Nutzung fossiler Brennstoffe zurück, auch Feinstaub aus dem Abrieb von Reifen und Bremsen stellt ein Gesundheitsrisiko dar.

Feinstaub wird in der Lunge absorbiert und kann im Körper Entzündungsreaktionen auslösen. Das fördert unter anderem Arteriosklerose und damit eine Vorstufe von Herzinfarkt und Schlaganfall.

Bei der Analyse der Umweltagentur handelt es sich um eine epidemiologische Studie. Epidemiologische Studien ermitteln den statistischen Zusammenhang zwischen Risikofaktoren wie der Feinstaub-Belastung und gesundheitlichen Auswirkungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen.