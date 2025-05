RKI warnt vor unterschätztem Herz-Kreislauf-Risiko

Berlin (dpa) - Fast jeder fünfte Erwachsene in Deutschland zwischen 35 und 69 Jahren hat ein erhöhtes bis hohes Risiko in den nächsten zehn Jahren erstmals einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu bekommen. Die Hälfte dieser potenziell betroffenen Personen schätzt das eigene Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung allerdings als nahezu nicht vorhanden oder gering ein, wie die Untersuchung «Gesundheit in Deutschland aktuell» des Robert Koch-Instituts (RKI) ergeben hat.