Energieeffiziente Technik

Roboter in Südkorea läuft Marathon unter viereinhalb Stunden

Passable Zeit und nur eine Batterieladung: Umgeben von menschlichen Läufern hat ein vierbeiniger Roboter einen Marathon gemeistert. «Raibo2» könnte bei Patrouillen Anwendung finden, hofft das Team.

Der vierbeinige Roboter "Raibo2" hat einen vollständigen Marathonlauf in 4 Stunden und 19 Minuten in Südkorea absolviert. Foto: -/KAIST/dpa
Der vierbeinige Roboter "Raibo2" hat einen vollständigen Marathonlauf in 4 Stunden und 19 Minuten in Südkorea absolviert.

Seoul (dpa) - Ein vierbeiniger Roboter hat in Südkorea bei einem Marathon mitgemacht - und ihn in etwa 4 Stunden und 19 Minuten mit nur einer Akkuladung geschafft. «Raibo2» übertrumpfe bei der Reichweite andere vierbeinige Roboter deutlich und hätte nach dem Zieleinlauf noch rund 25 Kilometer weiterlaufen können, berichtet das Forscherteam vom Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) in Daejeon im Fachjournal «Nature».

Der Marathon liegt bereits knapp zwei Jahre zurück. Zuvor sei es noch keinem vierbeinigen Roboter gelungen, bei einer offiziellen Veranstaltung außerhalb von Laborbedingungen gut 42 Kilometer Marathonlauf zu beenden, hieß es. Die südkoreanischen Wissenschaftler führen die Effizienz von «Raibo2» unter anderem auf leichtere Roboterbeine, optimierte Antriebsschaltungen sowie Bewegungsabläufe zurück, die mithilfe maschinellen Lernens trainiert wurden. 

Vierbeinige Maschinen können sich im Gegensatz zu Robotern mit Rädern zwar auch in unwegsamem Gelände und in Bergregionen gut bewegen. Jedoch benötigen sie dafür vergleichsweise viel Energie, weil sie bei jedem Schritt stets ihr eigenes Gewicht abfangen müssen. 

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Durch den erhöhten Bewegungsradius könnten sich die Einsatzgebiete für vierbeinige Roboter ausweiten, nehmen die Forschenden an. Denkbar seien etwa Liefer- und Patrouillenaufgaben oder Rettungseinsätze in Berg- und Katastrophengebieten.

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