Russische Sojus-Kapsel an ISS angedockt

Moskau (dpa) - Nach einem zweitägigen Flug hat die Raumkapsel «Sojus MS-25» an der Internationalen Raumstation ISS angedockt. «Oleg Nowizki, Marina Wassilewskaja und Tracy Dyson sind an der Station angekommen», teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos mit. Der russische Kosmonaut und die beiden Raumfahrerinnen aus Belarus und den USA waren am vergangenen Samstag vom Kosmodrom Baikonur im zentralasiatischen Kasachstan aufgebrochen - allerdings erst beim zweiten Versuch. Der ursprüngliche Start war bereits zwei Tage früher geplant gewesen, musste allerdings aufgrund eines technischen Problems 20 Sekunden vor der Zündung überraschend abgebrochen werden.

Die internationale Zusammenarbeit in der Raumfahrt läuft trotz Russlands Krieg gegen die Ukraine und damit verbundenen US-Sanktionen weiter. Immer wieder fliegen US-amerikanische Astronauten in russischen Raumschiffen zur ISS und andersherum. Bei dieser Mission sind zum ersten Mal zwei Frauen an Bord einer Sojus-Kapsel zum Außenposten der Menschheit in 400 Kilometern über der Erde geflogen. Bei einer Sojus-Rückkehr von der ISS gab es bereits einmal ein weibliches Duo.