Unterwasser-Archäologie

Schiffswrack von 1495: Munitionskiste und Kettenhemd

1495 sank das Flaggschiff des dänischen Königs Johann I. in der Ostsee. Was die Funde über die deutschen Landsknechte an Bord verraten.

Untersuchung des gesunkenen Kriegsschiffs «Gribshunden». Foto: Florian Huber/submaris.com/dpa
Untersuchung des gesunkenen Kriegsschiffs «Gribshunden».

Kiel (dpa) - Es zählte zu den am besten erhaltenen Schiffswracks des späten 15. Jahrhunderts und transportierte wohl aus dem deutschsprachigen Raum stammende Söldner. Die Untersuchung eines 1495 vor der südschwedischen Küste gesunkenen Kriegsschiffs verrät Details über die damalige militärische Ausstattung von Truppen. Aufschluss gibt insbesondere eine Holzkiste, die vermutlich zur Ausrüstung der an Bord befindlichen deutschen Landsknechte gehörte, wie der Unterwasserarchäologe Florian Huber der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Demnach war die vor der Stadt Ronneby gesunkene «Gribshunden» das Flaggschiff des dänischen Königs Johann I. Landsknechte seien meist aus dem deutschsprachigen Raum stammende Söldner gewesen, die seit dem späten 15. Jahrhundert für verschiedene europäische Herrscher und Heerführer kämpften, erläuterte Huber. «In der Kiste befinden sich unter anderem Gussformen, Bleiplatten und weitere Werkzeuge zur Herstellung von Bleikugeln für frühe Handfeuerwaffen - ein bemerkenswerter Einblick in die logistische Organisation der Bewaffnung an Bord.»

Wrack des 1495 gesunkenen Kriegsschiffs «Gribshunden» in Südschweden. Foto: Florian Huber/submaris.com/dpa
Wrack des 1495 gesunkenen Kriegsschiffs «Gribshunden» in Südschweden.

In unmittelbarer Umgebung der Kiste entdeckte das Team Anfang Oktober zudem mehrere außergewöhnlich gut erhaltene Fragmente eines Kettenhemdes, das auffällig hochwertig verarbeitet sei. «Die einzelnen Metallringe wurden nicht lediglich zusammengebogen, sondern zusätzlich vernietet. Dies spricht für eine aufwendige und sorgfältige Herstellung der Schutzkleidung», sagte Huber weiter.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Fotogrammetrische Dokumentation

Das Team dokumentierte das in zehn Metern Tiefe liegende Wrack fotogrammetrisch, das ist ein System aus überlappenden Fotografien. «Die Kiste und das Kettenhemd wurden im Bereich des Vorderkastells gefunden, einer erhöhten Kampfplattform des Schiffes. Der darunterliegende Raum wird als militärischer Stauraum gedeutet, was die Fundkonzentration in diesem Bereich erklären könnte», erklärte Projektleiter Rolf Warming von der Universität Stockholm.

Wrack des 1495 gesunkenen Kriegsschiffs «Gribshunden» in Südschweden. Foto: Florian Huber/submaris.com/dpa
Wrack des 1495 gesunkenen Kriegsschiffs «Gribshunden» in Südschweden.

Es handelt sich nach Angaben des Teams bereits um das zweite Kettenhemd aus dem Wrack der «Gribshunden». «Die neuen Funde ergänzen damit das immer detailliertere Bild von der militärischen Ausstattung des königlichen Kriegsschiffes kurz vor seinem Untergang», sagte Warming. Die Arbeiten wurden den Angaben zufolge von der schwedischen Hochschule Södertörn in Zusammenarbeit mit der Universität Stockholm durchgeführt.

Die rund 32 Meter lange «Gribshunden» werde in manchen Quellen auch «Griffin» (Greif) genannt, sagte Huber. «Sie gehörte zu den modernsten Kriegsschiffen des ausgehenden 15. Jahrhunderts und war eines der frühen nordeuropäischen Schiffe, die konsequent für den Einsatz von Schiffsartillerie ausgelegt waren. Ihre Bewaffnung umfasste vermutlich Dutzende Geschütze sowie verschiedene Handfeuerwaffen und Armbrüste.»

Teile des 1495 gesunkenen Kriegsschiffs «Gribshunden» in Südschweden. Foto: Florian Huber/submaris.com/dpa
Teile des 1495 gesunkenen Kriegsschiffs «Gribshunden» in Südschweden.

Im Jahr 1495 geriet das Schiff nach zeitgenössischen Berichten auf dem Weg zu Verhandlungen im südschwedischen Kalmar in Brand. Vermutlich sei es zu einer Explosion gekommen, wonach das Schiff vor der Insel Stora Ekön sank.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Donau-Niedrigwasser legt in Serbien Nazi-Schiffswracks frei
Weltkriegsrelikte

Donau-Niedrigwasser legt in Serbien Nazi-Schiffswracks frei

Mehr als 200 versenkte Schiffe behindern bei Niedrigwasser die Donau. In der aktuellen Hitzewelle steht der europäische Strom besonders tief. Viele Relikte werden gänzlich sichtbar.

04.08.2026

Schiffswrack aus dem 18. Jahrhundert in Norwegen entdeckt
«Spektakulärer Fund»

Schiffswrack aus dem 18. Jahrhundert in Norwegen entdeckt

Geladen hatte es Porzellan, Tee und Textilien: Forscher haben ein außergewöhnlich gut erhaltenes Schiffswrack in der Tiefe der Nordsee entdeckt. Es erzählt Geschichten aus der Vergangenheit.

02.06.2026

Von deutschem U-Boot versenkt: Forscher tauchen zu Wrack
In über 100 Metern Tiefe

Von deutschem U-Boot versenkt: Forscher tauchen zu Wrack

Im britischen Nordkanal taucht ein Forschungsteam in 106 Metern Tiefe und identifiziert ein Weltkriegsrelikt. Dahinter steckt eine bewegende Geschichte - mit einem deutschen U-Boot als Aggressor.

15.11.2025

Taucher finden englische Kanonen vor Helgoland
Spektakulärer Fund

Taucher finden englische Kanonen vor Helgoland

Helgoland hat eine bewegte Geschichte. Nun entdecken Forschungstaucher weitere Zeugnisse der Nordseeinsel-Geschichte als britischer Militärstützpunkt. Eine Theorie haben sie dazu auch.

14.08.2025

Geschichte

400 Jahren altes Schiffswrack wird aus der Trave geborgen

Seit dem 17. Jahrhundert liegt das zivile Frachtschiff bereits am Grund der Trave - und ist offenbar noch gut in Schuss. Die ersten Fässer aus der Fracht sollen in den nächsten Tagen gehoben werden.

05.06.2023