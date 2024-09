Intel in Magdeburg: Was die Verschiebung bedeutet

Magdeburg/Santa Clara (dpa) - Eine Investition für 30 Milliarden Euro und 3.000 Arbeitsplätze: Die von der Bundesregierung mit Milliarden geförderte Chipherstellung des US-Herstellers Intel in Magdeburg steht in den Sternen. Konzernchef Pat Gelsinger hat zwar nur eine Verschiebung angekündigt. Doch der zeitliche Rahmen dafür ist vage. Wird das noch was? Und was bedeutet dieser Rückschlag für Ostdeutschland? Die wichtigsten Antworten.