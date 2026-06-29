Schweizer Gletscherschwundtag: Jetzt geht es an die Substanz

Genf (dpa) - Dürftiger Schneefall und frühe Hitzewellen sind eine Hiobsbotschaft für die Schweizer Gletscher: An diesem Montag (29. Juni) ist nach Berechnungen von Glaziologen bereits Gletscherschwundtag. Das heißt, die Menge, die die Gletscher durch Neuschnee über den Winter oben dazugewonnen haben, ist unten weggetaut - ab jetzt geht's an die Substanz.

«Es ist jetzt schon klar, dass die Gletscher wiederum massiv an Eis verlieren», sagte Matthias Huss, Glaziologe an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH), der Deutschen Presse-Agentur. «Wie viel, das sehen wir erst nach Abschluss der Messungen.»

Nur im Jahr der Rekordschmelze 2022 lag der Gletscherschwundtag noch früher: am 26. Juni. Damals gingen schweizweit innerhalb eines Jahres sechs Prozent der Masse verloren. Die Bilanz für 2026 gibt es voraussichtlich Anfang Oktober.

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Schneefall im Sommer nötig

Nur ein sehr kühler Sommer mit Schneefällen in den Bergen könne einen neuen Negativrekord bei den 1.400 Schweizer Gletschern verhindern, sagte Huss. «Früher gab es immer mal wieder solche Sommer. Nur wenig Neuschnee in einer kühleren Phase kann die Schmelze für ein paar Tage abstellen und hilft deutlich.»

Die Glaziologen bestimmen den Gletscherschwundtag unter anderem mit Hilfe von Messungen direkt auf den Gletschern sowie mit einem Berechnungsmodell, das Schneemenge und -schmelze täglich kalkuliert. Hinzugezogen werden auch Wetterdaten, Satellitenbilder und Aufnahmen von Webcams.

Was Gletscherschwund für Flüsse bedeutet

Das Schmelzwasser von Gletschern helfe zwar, sinkende Wasserstände und steigende Wassertemperaturen in Flüssen abzufedern, teilte die ETH mit. Allerdings gelte das nur so lange, wie es noch genügend Gletscherfläche gebe.

Foto: Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa Vertreter von Umweltorganisationen nehmen an einer Aktion teil, bei der der Walliser Regierung symbolisch die Petition „Befreit und schützt den Rhonegletscher!" überreicht wird.