So bedroht der Klimawandel Wale und Delfine

München (dpa) - Die Folgen des Klimawandels bedrohen nach einem Bericht der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) zunehmend Wale und Delfine. Die Erwärmung der Meere wirke sich dramatisch auf eine Vielzahl von Arten aus, heißt es in dem Bericht «Whales in Hot Water», der anlässlich der in Dubai tagenden UN-Klimakonferenz (COP28) veröffentlicht wurde.