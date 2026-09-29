US-Flugzeugbauer

Software-Problem verzögert Zulassung neuer Boeing-Variante

Boeing machte sich Hoffnungen, bald die Zulassung für die größte Variante des wichtigen Modells 737 Max zu bekommen. Doch ein neuer Software-Fehler bringt den Zeitplan erneut durcheinander.

Zuletzt schien Boeing die Qualitätsprobleme bei der 737 Max in den Griff bekommen zu haben. (Archivbild) Foto: Ted S. Warren/AP/dpa
Zuletzt schien Boeing die Qualitätsprobleme bei der 737 Max in den Griff bekommen zu haben. (Archivbild)

Seattle (dpa) - Der neue Software-Fehler bei Boeings 737 Max verzögert die Zulassung der größten Modellvariante des weit verbreiteten Flugzeugs weiter. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA wolle über die Zertifizierung der 737 Max 10 erst nach einer Bewertung des neu bekanntgewordenen Problems entscheiden, sagte Behördenchef Bryan Bedford vor Journalisten, wie der Finanzdienst Bloomberg berichtete.

Die bereits um Jahre verzögerte Zulassung der 737 Max 10 war früheren Medienberichten zufolge für die kommenden Wochen erwartet worden. Boeing hat für die Maschine mit bis zu 230 Sitzen mehr als 1.500 Bestellungen - sie ist damit sehr wichtig für den US-Konzern im Wettbewerb mit dem europäischen Erzrivalen Airbus.

Probleme nach abgebrochenem Landeversuch

Boeing zufolge kann das Problem bei einigen 737-Max-Maschinen dazu führen, dass nach einem abgebrochenen Landeversuch die automatisierte vertikale Navigation bei weiteren Anläufen zunächst nicht zur Verfügung steht. Stattdessen könnten die Piloten nur auf eine niedrigere Automatisierungsstufe zugreifen.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Boeing betonte, dass Piloten ausgebildet seien, Maschinen auch ohne Automatisierung zu landen - und das System mit einer Serie von Schritten wieder aktiviert werden könne. Man arbeite daran, das Problem mit einem Software-Update dauerhaft zu lösen. Bisher ist unklar, wie viele der mehr als 2.000 ausgelieferten 737-Max-Maschinen den Fehler haben.

Dem «Wall Street Journal» zufolge wurde Boeing erstmals im November 2024 vom Betreiber der 737 Max auf den Fehler hingewiesen. Der Fehler gehe auf ein Software-Update zurück, schrieb die Zeitung. 

Flugzeugtyp mit Vorgeschichte

Die 737 Max ist der Modelltyp, der den Konzern in seine schwerste Krise brachte, mit deren Folgen Boeing noch immer zu kämpfen hat. Bei zwei tödlichen Abstürzen im Oktober 2018 und März 2019 waren 346 Menschen ums Leben gekommen. 

Zentraler Auslöser war eine Assistenzsoftware, die die Piloten unterstützen sollte, aber unter bestimmten Umständen zu stark in die Steuerung eingriff. Mitarbeiter des Flugzeugbauers hatten bei der Zertifizierung der 737 Max durch US-Behörden spezielle Schulungen für die Software für unnötig erklärt. Boeing musste die Produktion der 737 Max aussetzen - sie ist immer noch reduziert. 

Die 737 Max wurde nach weiteren Problemen oft als Pannen-Flugzeug bezeichnet. So sorgte ein Zwischenfall, bei dem im Januar 2024 im Steigflug ein Rumpfteil einer fast neuen 737-Maschine herausbrach, für neue Zweifel an Boeings Qualitätsmanagement.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Neues Software-Problem bei Boeing 737 Max
US-Flugzeugbauer

Neues Software-Problem bei Boeing 737 Max

Boeing schien zuletzt die Qualitätsprobleme bei seiner einst als Pannen-Flugzeug kritisierten 737 Max in den Griff bekommen zu haben. Doch nun wird ein neuer Fehler bekannt.

27.09.2026

Kleinstes Modell von Boeings 737-Max-Reihe zugelassen
Airbus-Konkurrent

Kleinstes Modell von Boeings 737-Max-Reihe zugelassen

Die Zulassung neuer Modellvarianten von Boeings 737-Max-Familie stockte nach zwei Unglücken sowie Qualitätsproblemen beim Airbus-Rivalen. Jetzt darf aber wieder ein neuer Flugzeugtyp in Betrieb gehen.

03.08.2026

US-Flugzeugbauer

Boeing stoppt Testflüge des neuen Modells 777X nach Schäden

Boeing hat mit jüngsten Pannen in der Produktion viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Jetzt werden auch Schwierigkeiten bei Tests eines neuen Langstreckenjets bekannt.

20.08.2024

Flugzeugbauer

Boeing verbrennt Milliardensumme durch 737-Max-Krise

Der dramatische Zwischenfall mit einer Boeing 737-9 Max hat den Flugzeugbauer viel Geld gekostet. Auch der geplante Produktionsausbau stockt. Boeing verspricht einen Fokus auf Qualität.

24.04.2024

Luftverkehr

Nach Zwischenfall: Boeing 737-9 Max hebt wieder ab

Das Beinahe-Unglück mit einer Boeing 737-9 Max hat Konsequenzen für den Flugzeugbauer und den Produktionsausbau der Max-Familie. Erste 737-9 werden derweil schon bald wieder Passagiere befördern.

25.01.2024