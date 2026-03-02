Spektakel einer Mondfinsternis - mit einem Haken

Bensheim (dpa) - Spektakel um den Erdtrabanten: Am Dienstag taucht der Mond voll in den Schatten der Erde ein und wird sich rötlich schimmernd am Himmel zeigen. Von 12.04 bis 12.33 Uhr (MEZ) ist dann eine totale Mondfinsternis zu bestaunen, wie der Vorsitzende der Vereinigung der Sternfreunde, Uwe Pilz, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Aber nicht in Mitteleuropa: «Da der Mond erst gegen 18 Uhr aufgeht, ist der gesamte Verlauf unbeobachtbar im deutschen Sprachraum.»

Besser seien die Bedingungen auf der gegenüberliegenden Seite der Erde. «Hawaii wäre gut», sagte Pilz. Gut beobachtbar sei das Schauspiel auch im östlichen Russland und in Alaska, weitgehend auch an der nordamerikanischen Pazifik-Küste.

Rotes Licht kommt durch Atmosphäre

Nach deutscher Zeit beginnt die Finsternis demnach um 10.50 Uhr, und der Mond verlässt um 14.17 Uhr den Kernschatten der Erde. Die rötliche Farbe rührt vom gestreuten Licht durch die Erdatmosphäre her. «Der Effekt ist derselbe wie bei rötlichen Sonnenuntergängen», sagte Pilz.

Unsere Lufthülle wirkt nach Angaben des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) wie ein Filter. Der lässt nur das rote Licht geradeaus durch, während die anderen Farben in andere Richtungen abgelenkt werden.

In Deutschland muss man auf das nächste Spektakel noch warten