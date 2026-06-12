Online-Dienste

Störung bei Facebook-Konzern Meta

Viele Nutzer können plötzlich nicht auf Facebook und Instagram zugreifen. Vom Meta-Konzern heißt es, man arbeite daran.

Zum Meta-Konzern gehören unter anderem Facebook und Instagram. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Zum Meta-Konzern gehören unter anderem Facebook und Instagram. (Archivbild)

Menlo Park (dpa) - Dienste des Facebook-Konzerns Meta sind von einer Störung betroffen. Nutzer berichteten auf Plattformen wie Allestörungen von Problemen, unter anderem Facebook und Instagram zu erreichen. Ein Sprecher des US-Konzerns teilte mit, man arbeite an einer Lösung.

Bei Online-Diensten kommt es gelegentlich zu kurzfristigen Störungen. Längere flächendeckende Ausfälle sind eher selten.

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