Internet

Störung: Websites mit «.de»-Namen zeitweise nicht erreichbar

Viele Websites unter dem Domainnamen «.de» waren plötzlich nicht mehr erreichbar. Auslöser dürfte eine Störung bei der Registrierungsstelle Denic gewesen sein.

Die Störung machte zahlreiche Websites mit «.de»-Adressendung zeitweise unerreichbar. (Symbolbild) Foto: Peter Steffen/dpa
Die Störung machte zahlreiche Websites mit «.de»-Adressendung zeitweise unerreichbar. (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Zahlreiche Websites mit dem Adressende «.de» sind in der Nacht zeitweise nicht erreichbar gewesen. Die Registrierungsstelle Denic verwies am späten Dienstagabend auf eine Störung in dem DNS-Service zur Auflösung von Domainnamen. DNS-Dienste sind so etwas wie ein Adressbuch für das Web und sorgen dafür, dass Seiten im Netz mit der Eingabe von Web-Adressen erreichbar sind.

Denic zufolge konnte es Probleme beim Aufrufen von Internetseiten geben, nach der Ursache des Problems wurde demnach gesucht. Ausfälle wegen Problemen bei DNS-Diensten verschiedener Anbieter gab es auch in der Vergangenheit immer wieder.

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